Российские войска контролируют около 40% Часового Яра - Силы обороны
Самого города уже практически нет
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Войска РФ контролируют около 40% Часового Яра в Донецкой области. Об этом сообщил представитель пресс-службы 24 ОМБр им. Короля Данила Андрей Полухин в эфире телемарафона. "На данный момент враг контролирует ту часть города, которая находится к каналу. Это примерно 40% этого города", - отметил он. Как объяснил спикер, в случае захвата Часового Яра российские оккупационные войска получат тактическое преимущество на высоте, которая находится над городами Константиновка, Дружковка и Краматорск, а также логистическим путем между ними. Полухин добавил, что Часов Яр разбит в результате боевых действий, как это было с Бахмутом и Авдеевкой. "Это просто руины. Враг не считает эти территории своими, он просто разрушает все, что находится у него на пути", - сказал представитель 24 ОМБр. Ранее представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий предположил, что захват Часового Яра является вопросом времени, впрочем, все "зависит от украинских резервов и запасов".
По теме
Оцените этот материал:
Источник:РБК-Україна
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
kalipso
29.08.2024 в 13:04
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- Единый телепул, новая звезда Ливерпуля и будущее Осимхена. Главные новости за 28 августа
- Мудрик сменил агента из-за невыплаченных средств, которые могли присвоить, – инсайдер
- На тренировке Ромы чуть не произошла драка между Де Росси и футболистом, – Rai Sport
- "Пришлось подрожать и потерпеть". Зальцбург - Динамо. Обзор послематчевой австрийской прессы
- Защитник Динамо станет отцом. Дочь Игоря Суркиса объявила о беременности. ФОТО
- 9 лет вместе. Андрей Лунин выложил фотосессию со своей прекрасной женой. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн
Комментарии 1