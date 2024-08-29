Российские войска контролируют около 40% Часового Яра - Силы обороны

Войска РФ контролируют около 40% Часового Яра в Донецкой области. Об этом сообщил представитель пресс-службы 24 ОМБр им. Короля Данила Андрей Полухин в эфире телемарафона.

"На данный момент враг контролирует ту часть города, которая находится к каналу. Это примерно 40% этого города", - отметил он.

Как объяснил спикер, в случае захвата Часового Яра российские оккупационные войска получат тактическое преимущество на высоте, которая находится над городами Константиновка, Дружковка и Краматорск, а также логистическим путем между ними.

Полухин добавил, что Часов Яр разбит в результате боевых действий, как это было с Бахмутом и Авдеевкой.

"Это просто руины. Враг не считает эти территории своими, он просто разрушает все, что находится у него на пути", - сказал представитель 24 ОМБр.

Ранее представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий предположил, что захват Часового Яра является вопросом времени, впрочем, все "зависит от украинских резервов и запасов".