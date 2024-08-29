Сырский: Переговоры с террористами - смертельно опасное дело
Обращение главнокомандующего ВСУ
Getty Images / Global Images Ukraine
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский сделал заявление по случаю 10-й годовщины трагических событий под Иловайском, подчеркнув опасность переговоров с российским агрессором. "Сегодня 10-я годовщина кровопролитных боев за Иловайск. День, когда мы вспоминаем всех защитников и защитниц Украины павших в войне с россией. Иловайск - это не только трагическое событие в истории Украины, но и страница украинской несокрушимости, это чин и подвиг украинских военных. Помните, что несмотря на потери и обман врага, наши воины не сдались, а продолжили прорыв из ловушки и борьбу. Этот день всегда будет напоминать нам о коварстве и вероломстве российского агрессора, о том, что любые переговоры с террористами и убийцами являются смертельно опасным делом, и что доверять им нельзя", - написал Сырский в Telegram. В результате Иловайской трагедии украинские военные понесли одни из самых больших потерь со времени вторжения России на Донбасс - официально 366 погибших, около 450 раненых, 300 пленных и 84 пропавших без вести.
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Источник:Telegram
Опубликовал: Александр Бураков
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