Сырский: Переговоры с террористами - смертельно опасное дело

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский сделал заявление по случаю 10-й годовщины трагических событий под Иловайском, подчеркнув опасность переговоров с российским агрессором.

"Сегодня 10-я годовщина кровопролитных боев за Иловайск. День, когда мы вспоминаем всех защитников и защитниц Украины павших в войне с россией.

Иловайск - это не только трагическое событие в истории Украины, но и страница украинской несокрушимости, это чин и подвиг украинских военных. Помните, что несмотря на потери и обман врага, наши воины не сдались, а продолжили прорыв из ловушки и борьбу.

Этот день всегда будет напоминать нам о коварстве и вероломстве российского агрессора, о том, что любые переговоры с террористами и убийцами являются смертельно опасным делом, и что доверять им нельзя", - написал Сырский в Telegram.

В результате Иловайской трагедии украинские военные понесли одни из самых больших потерь со времени вторжения России на Донбасс - официально 366 погибших, около 450 раненых, 300 пленных и 84 пропавших без вести.