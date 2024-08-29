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У Зеленского назвали радиус действия первой украинской баллистической ракеты

Общие новости

Долетит в глубокий тыл

У Зеленского назвали радиус действия первой украинской баллистической ракеты

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Первая баллистическая ракета Украины предусматривает радиус действия в 600-700 километров. Об этом сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью для Новини.LIVE.

"Новая баллистическая ракета Украины - это 600-700 км, как президент сказал. Но я думаю, что это вопрос, ответ на который мы с вами увидим при работе... Относительно Паляницы или любых других баллистических ракет или дронов и т.д.: будем использовать - будем видеть их эффективность.

В войнах высокой интенсивности и масштаба роль играет именно количество. Они высокотехнологичные должны быть, потому что будут тогда давать результат очень крутой. Но их должно быть много. То есть одна-две-три ракеты - мы сможем с вами сказать "вау", но это не будет решение фундаментальных задач, которые стоят перед такого типа ракетами.

В общем есть два инструмента ведения войны, которые влияют на психоэмоциональное состояние наше и наших партнеров. Первое - это стратегическая авиация на территории РФ. Надо уничтожить всю эту инфраструктуру. Восстановить РФ самолетостроение в виде Ту-22, Ту-160, Ту-195 невозможно. Значит, ракеты должны здесь работать. И чтобы уничтожить эту инфраструктуру нужна не одна "Паляница", а сотни. Ну, или Storm Shadow/SCALP-EG (англо-французская крылатая ракета большой дальности), или ATACMS (американская тактическая баллистическая ракета) соответствующей дальности в соответствующем количестве. Вторая составляющая - это тактическая авиация, это все эти управляемые авиационные бомбы. Уничтожать надо по линии фронта, а для этого нужны фронтовые системы ПРО, много авиации - не 5-6 самолетов, а много. Это все нужно решать. И это не эмоция, это математика", - отметил Подоляк.

Напомним, 27 августа во время пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский объявил об успешном испытании первой отечественной баллистической ракеты.

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Михаил Подоляк война с россией Офис Президента
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Источник:
Новини.LIVE
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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same tak(Україна)
29.08.2024 в 15:53
испытания первой украинской баллистической ракеты проводились ещё в 2016 году.в 2019 всё уже выходило на финишную прямую.к власти в стране увы пришли зЕ-балаболы-любители посмотреть кое-кому в глаза и все работы были прекращены.может хватит врать зелёные ......?
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Комментарии 1
same tak(Україна)
29.08.2024 в 15:53
испытания первой украинской баллистической ракеты проводились ещё в 2016 году.в 2019 всё уже выходило на финишную прямую.к власти в стране увы пришли зЕ-балаболы-любители посмотреть кое-кому в глаза и все работы были прекращены.может хватит врать зелёные ......?
Ответить
1
0

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