У Зеленского назвали радиус действия первой украинской баллистической ракеты

Первая баллистическая ракета Украины предусматривает радиус действия в 600-700 километров. Об этом сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью для Новини.LIVE.

"Новая баллистическая ракета Украины - это 600-700 км, как президент сказал. Но я думаю, что это вопрос, ответ на который мы с вами увидим при работе... Относительно Паляницы или любых других баллистических ракет или дронов и т.д.: будем использовать - будем видеть их эффективность.

В войнах высокой интенсивности и масштаба роль играет именно количество. Они высокотехнологичные должны быть, потому что будут тогда давать результат очень крутой. Но их должно быть много. То есть одна-две-три ракеты - мы сможем с вами сказать "вау", но это не будет решение фундаментальных задач, которые стоят перед такого типа ракетами.

В общем есть два инструмента ведения войны, которые влияют на психоэмоциональное состояние наше и наших партнеров. Первое - это стратегическая авиация на территории РФ. Надо уничтожить всю эту инфраструктуру. Восстановить РФ самолетостроение в виде Ту-22, Ту-160, Ту-195 невозможно. Значит, ракеты должны здесь работать. И чтобы уничтожить эту инфраструктуру нужна не одна "Паляница", а сотни. Ну, или Storm Shadow/SCALP-EG (англо-французская крылатая ракета большой дальности), или ATACMS (американская тактическая баллистическая ракета) соответствующей дальности в соответствующем количестве. Вторая составляющая - это тактическая авиация, это все эти управляемые авиационные бомбы. Уничтожать надо по линии фронта, а для этого нужны фронтовые системы ПРО, много авиации - не 5-6 самолетов, а много. Это все нужно решать. И это не эмоция, это математика", - отметил Подоляк.