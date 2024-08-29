Разрушенная трибуна стадиона Солнечный вернулась в Украину. ФОТО
Она экспонировалась в городах Евро-2024
uaf.ua
Во время
Фрагмент трибуны, который в мае 2022 разрушили российские войска, увидели в Берлине, Мюнхене и Дюссельдорфе. О ней написали более 550 международных и украинских изданий.
Сегодня этот символ украинской несокрушимости стоит у Дома футбола. Он напоминает, что наша борьба продолжается. Это лишь один из более чем 500 спортивных объектов, уничтоженных или поврежденных из-за бомбардировок и ракетных ударов России.
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