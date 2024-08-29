Разрушенная трибуна стадиона Солнечный вернулась в Украину. ФОТО

Во время Евро-2024 УАФ провезла трибуну через всю Европу, чтобы напомнить миру: футбол – не вне войны.

Фрагмент трибуны, который в мае 2022 разрушили российские войска, увидели в Берлине, Мюнхене и Дюссельдорфе. О ней написали более 550 международных и украинских изданий.

Сегодня этот символ украинской несокрушимости стоит у Дома футбола. Он напоминает, что наша борьба продолжается. Это лишь один из более чем 500 спортивных объектов, уничтоженных или поврежденных из-за бомбардировок и ракетных ударов России.