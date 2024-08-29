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Лавров: После операции ВСУ в Курской области разговоры об урегулировании неактуальны

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Лавров: После операции ВСУ в Курской области разговоры об урегулировании неактуальны

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что разговоры об "урегулировании" в войне против Украины являются неактуальными после начала операции ВСУ в Курской области.

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Об этом сообщают росСМИ.

"После авантюры Киева в Курской области разговоры об урегулировании являются неактуальными", - отметил глава МИД страны-оккупанта.

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Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
29.08.2024 в 17:48
Весь этот заход ВСУ в Курскую облать тщательно было спланирован кремлем чтобы отвлечь украинские силы от Донбасса. Задача орков захватить полностью Донбасс и оманский падишах Зеленский им в этом помогает((..
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
29.08.2024 в 17:48
Весь этот заход ВСУ в Курскую облать тщательно было спланирован кремлем чтобы отвлечь украинские силы от Донбасса. Задача орков захватить полностью Донбасс и оманский падишах Зеленский им в этом помогает((..
Ответить
0
0

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