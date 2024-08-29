Лавров: После операции ВСУ в Курской области разговоры об урегулировании неактуальны
Очередные высказывания от министров РФ
фото из свободных источников
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что разговоры об "урегулировании" в войне против Украины являются неактуальными после начала операции ВСУ в Курской области.
Об этом сообщают росСМИ.
"После авантюры Киева в Курской области разговоры об урегулировании являются неактуальными", - отметил глава МИД страны-оккупанта.
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жажа_the_best (Харьков)
29.08.2024 в 17:48
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