Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что разговоры об "урегулировании" в войне против Украины являются неактуальными после начала операции ВСУ в Курской области.

Об этом сообщают росСМИ.

"После авантюры Киева в Курской области разговоры об урегулировании являются неактуальными", - отметил глава МИД страны-оккупанта.