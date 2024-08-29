Россияне прорвались танками и МТЛБ в центр Волчанска, но понесли потери и отошли
Об этом сообщает ОТГ "Харьков"
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Двумя танками и парой МТЛБ российские оккупанты попытались доставить личный состав в центральную часть города Волчанска, но отступили с потерями.
Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Харьков".
"В Волчанске в рамках подготовки к штурмовым действиям противник предпринял попытку доставки личного состава в центральную часть города с применением 2-х танков и 2-х МТЛБ, понес потери и отошел", - говорится в сообщении.
В целом, по словам военных, на Харьковском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. Войска РФ не оставляют попыток вытеснять украинских военных с занимаемых позиций.
С начала этих суток продолжаются 2 боевых столкновения в районе Волчанска.
Уверяется, что Силы обороны Украины адекватно реагируют на действия и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов. Потери врага (безвозвратные и санитарные) за минувшие сутки составили 110 человек. Также на этом направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 71 единицу вооружения и военной техники.
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