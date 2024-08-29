  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Россияне прорвались танками и МТЛБ в центр Волчанска, но понесли потери и отошли
В тренде

Россияне прорвались танками и МТЛБ в центр Волчанска, но понесли потери и отошли

Общие новости
Обновлено

Об этом сообщает ОТГ "Харьков"

Россияне прорвались танками и МТЛБ в центр Волчанска, но понесли потери и отошли

Getty Images

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Двумя танками и парой МТЛБ российские оккупанты попытались доставить личный состав в центральную часть города Волчанска, но отступили с потерями.

Читайте такжеРоссийские войска контролируют около 40% Часового Яра - Силы обороны

Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Харьков".

"В Волчанске в рамках подготовки к штурмовым действиям противник предпринял попытку доставки личного состава в центральную часть города с применением 2-х танков и 2-х МТЛБ, понес потери и отошел", - говорится в сообщении.

В целом, по словам военных, на Харьковском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. Войска РФ не оставляют попыток вытеснять украинских военных с занимаемых позиций.

С начала этих суток продолжаются 2 боевых столкновения в районе Волчанска.

Уверяется, что Силы обороны Украины адекватно реагируют на действия и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов. Потери врага (безвозвратные и санитарные) за минувшие сутки составили 110 человек. Также на этом направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 71 единицу вооружения и военной техники.

По теме
yellow-arrow
Оболонь - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 30.08.2024
yellow-arrow
Лавров: После операции ВСУ в Курской области разговоры об урегулировании неактуальны
yellow-arrow
Разрушенная трибуна стадиона Солнечный вернулась в Украину. ФОТО
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости