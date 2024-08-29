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Лидер ультрас Днепра: Днепр-1 придумал Русол, а Коломойский ему дал добро

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Евгений "Юджин" Переверзев рассказал свою версию создания Днепра-1

Лидер ультрас Днепра: Днепр-1 придумал Русол, а Коломойский ему дал добро

Фото: Depositphotos.com

Новина українською

Лидер ультрас "Днепра" Евгений "Юджин" Переверзев рассказал свою версию того, как в украинском футболе появился СК "Днепр-1".

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"Это все придумал Русол, а Беня ему дал добро. Вот так они запустили этот фейковый клуб, использовав команду Березы, которая была на базе его полка. При всем уважении к человеку, защищающему Украину, но все причастные к клубу прекрасно знают, что Береза ​​ничего там не решал – его поставили и он играл роль президента. Все вопросы "Днепра-1" решал Русол. Помните, как Супряга впервые переходил в "Динамо", а Береза ​​в интервью говорил, что без него трансфер не состоится. А потом бах – и Супряга уже в Киеве!

Сами подумайте, как это смешно. Человек до 2014 года был по сути никем, а через три года покупает клуб и платит сотни тысяч долларов зарплаты игрокам и персоналу.

Далее – "минуса" заявились во Вторую лигу, нарушая все регламентные нормы и минуя участие в любительской лиге. Тут можно передать привет Павелко, который предоставил аттестат "Днепру-1", – рассказал Переверзев.

Напомним, что спортивный клуб "Днепр-1" был основан 29 ноября 2015, а расформирован из-за финансовых проблем 19 июля 2024 года.

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Андрей Русол Игорь Коломойский СК Днепр-1 Юрий Береза
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
29.08.2024 в 18:55
Теперь мне все ясно. Это па*дла суркис видя в Днепре конкурента за место в зоне ЛЧ надавил на безликого хлюпика Русола и тот расформировал команду. Ну и что это тебе гнида кремлевская дало? Всеравно в ЛЧ твая слабая динама не попала. А вот Днепр с мудрым Максимовым уверен прошел бы Зальцбург. Это еще одна причина по которой надо завалить суркисов. Пофиг чем лопатой кочергой дрыном битой! Главное убить! Как же ненавижу этих тварей суркисов!!!
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0
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Комментарии 3
avatar
жажа_the_best (Харьков)
29.08.2024 в 18:55
Теперь мне все ясно. Это па*дла суркис видя в Днепре конкурента за место в зоне ЛЧ надавил на безликого хлюпика Русола и тот расформировал команду. Ну и что это тебе гнида кремлевская дало? Всеравно в ЛЧ твая слабая динама не попала. А вот Днепр с мудрым Максимовым уверен прошел бы Зальцбург. Это еще одна причина по которой надо завалить суркисов. Пофиг чем лопатой кочергой дрыном битой! Главное убить! Как же ненавижу этих тварей суркисов!!!
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0
2
avatar
Просто Квашин (Харків)
29.08.2024 в 19:09
...навіщо ти кадирівцям члени облизуєш... ? ..тобі 57-років... з них ти провів на панелі 43... ти вже жужа ветеран заднепривідних справ ...
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same tak(Україна)
29.08.2024 в 19:22
пойди удавись тупая падаль
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