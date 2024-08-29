Лидер ультрас Днепра: Днепр-1 придумал Русол, а Коломойский ему дал добро
Евгений "Юджин" Переверзев рассказал свою версию создания Днепра-1
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Лидер ультрас "Днепра" Евгений "Юджин" Переверзев рассказал свою версию того, как в украинском футболе появился СК "Днепр-1".
"Это все придумал Русол, а Беня ему дал добро. Вот так они запустили этот фейковый клуб, использовав команду Березы, которая была на базе его полка. При всем уважении к человеку, защищающему Украину, но все причастные к клубу прекрасно знают, что Береза ничего там не решал – его поставили и он играл роль президента. Все вопросы "Днепра-1" решал Русол. Помните, как Супряга впервые переходил в "Динамо", а Береза в интервью говорил, что без него трансфер не состоится. А потом бах – и Супряга уже в Киеве!
Сами подумайте, как это смешно. Человек до 2014 года был по сути никем, а через три года покупает клуб и платит сотни тысяч долларов зарплаты игрокам и персоналу.
Далее – "минуса" заявились во Вторую лигу, нарушая все регламентные нормы и минуя участие в любительской лиге. Тут можно передать привет Павелко, который предоставил аттестат "Днепру-1", – рассказал Переверзев.
Напомним, что спортивный клуб "Днепр-1" был основан 29 ноября 2015, а расформирован из-за финансовых проблем 19 июля 2024 года.
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