Ващук: Командир спросил, боюсь ли я крови? Ответил, что нет, но ведь я не знал, с чем придется сталкиваться на практике

Бывший защитник сборной Украины и киевского "Динамо", Владислав Ващук, который добровольно встал в ряды Национальной Гвардии Украины, рассказал о своей службе в медицинской бригаде Ураган.

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"Некоторое время меня удивляли люди, которые зная, что я защитник, все равно спрашивали, почему я так мало голов за сборную забил. Сейчас меня удивляют те, кто спрашивает, сколько убитых орков на моем счету и каков счет моего подразделения. Видимо, считают, что медицинское подразделение — это что-то вроде штурмовиков, но круче, потому что нам еще РСЗО с реактивными ранцами на каждого по две штуки выдают.

Первый вопрос от командира был, боюсь ли я крови? Ответил честно, что нет. Но ведь я не знал, с чем придется сталкиваться на практике. Все эвакуации раненых происходят уже тогда, когда кровь остановлена, первая медицинская помощь оказана. Но тяжело видеть ребят без конечностей, с многочисленными ожогами, когда человек теряет сознание, не может дышать и у меня на руках он синеет, а мы должны оказать ему помощь, спасти — вот это было сложно.

Закралась мысль: блин, куда я попал?.. Уже двадцать эвакуаций, а меня все не отпускает. А потом я вспомнил, что нам говорил Валерий Лобановский, когда мы готовились к играм, а их было много: "Если победа – 15 минут радуемся победе, если поражение – 15 минут переживаем поражение. Дальше – все, другая игра".

То есть я сделал свою работу, сел в машину – и все, я уже отключаюсь. Я понял, что должен придерживаться этой стратегии, иначе сойду с ума", – рассказал Ващук.