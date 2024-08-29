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Коломойскому отменили арест по одному из дел, но он останется в СИЗО

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По одному из дел олигарху изменили меру пресечения

Коломойскому отменили арест по одному из дел, но он останется в СИЗО

Віталій Носач, РБК-Україна

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинскому олигарху и бывшему президенту "Днепра" Игорю Коломойскому изменили меру пресечения по одному из дел. Теперь она предусматривает залог в размере 1,877 млрд грн вместо ареста.

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Об этом в зале суда заявил прокурор Сергей Деминчук, сообщает "Суспільне".

По словам Деминчука, залог в размере 1,877 млрд гривен для Коломойского просил старший детектив главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности.

Срок действия меры пресечения для Коломойского истекает 2 сентября. Адвокат олигарха просил, чтобы после этого его выпустили из СИЗО.

"Однако, насколько мне известно, есть другое постановление следственного судьи Печерского районного суда, по которому Игорю Валерьевичу продлен срок действия его содержания под стражей в рамках другого уголовного производства. Поэтому он в дальнейшем будет содержаться под стражей", - объяснил прокурор.

Сам адвокат олигарха в комментарии "Суспільне" уточнил, что мера пресечения по другому делу, которая предусматривает арест, будет действовать по меньшей мере до 25 октября. Он заверил, что сторона защиты будет оспаривать любые решения против Коломойского.

Напомним, в прошлом году украинские правоохранители сообщили, что подозревают Коломойского в легализации полумиллиарда гривен путем их вывода за границу.

Спустя несколько дней НАБУ сообщило, что подозревает олигарха в завладении 9,2 миллиарда гривен.

В ноябре 2023 года суд избрал олигарху меру пресечения в виде ареста с возможностью внести залог в размере 3,7 млрд гривен. После этого размер залога несколько раз уменьшали.

При этом уже в мае этого года правоохранители сообщили о подозрении Коломойскому в заказе убийства адвоката. В рамках этого дела его поместили под арест без возможности внесения залога.

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Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
29.08.2024 в 19:00
Велике інтерв’ю з лідером ультрас Дніпра Юджином:– Раніше багато говорили, що Зеленський – це ставленик Коломойського, але Коломойський сів саме при ньому, а не при Порошенку. – Це велика політична гра. Зеленському треба показати іноземним партнерам, що він бореться проти корупції. Коломойського заарештували за клопотанням СБУ, але економічними злочинами, які йому пред’являють, повинне займатися НАБУ. Бєню просто закрили, щоб його не екстрадували до США.
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Просто Квашин (Харків)
29.08.2024 в 19:00
Велике інтерв’ю з лідером ультрас Дніпра Юджином:– Раніше багато говорили, що Зеленський – це ставленик Коломойського, але Коломойський сів саме при ньому, а не при Порошенку. – Це велика політична гра. Зеленському треба показати іноземним партнерам, що він бореться проти корупції. Коломойського заарештували за клопотанням СБУ, але економічними злочинами, які йому пред’являють, повинне займатися НАБУ. Бєню просто закрили, щоб його не екстрадували до США.
Ответить
0
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