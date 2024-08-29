Украина при отражении ракетной атаки 26 августа потеряла первый самолет F-16
Пилот, к сожалению, погиб
fmn.dk
Генеральный штаб ВСУ сообщил, что во время отражения ракетного удара со стороны России потерпел катастрофу самолет-истребитель F-16, летчик погиб.
Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
"Во время отражения ракетного удара со стороны РФ по территории Украины, вместе с подразделениями зенитно-ракетных войск были применены истребители F-16 Вооруженных Сил Украины.
В ходе воздушного боя самолеты F-16 продемонстрировали свою высокую эффективность, бортовым вооружением было сбито четыре крылатых ракеты врага.
Во время захода на следующую цель с одним из самолетов была потеряна связь. Как выяснилось позже, самолет потерпел катастрофу, летчик погиб", - говорится в сообщении.
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В Генштабе рассказали, что для выяснения причин аварии назначена специальная комиссия МОУ, которая работает в районе падения самолета.
Напомним, что первым про потерю самолета написали западные СМИ, а именно об этом за несколько часов до сообщения Генштаба написал The Wall Street Journal.
Президент Владимир Зеленский ранее сообщил, что Украина впервые применила истребители в бою, чтобы сбить российские ракеты во время ударов на этой неделе.
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