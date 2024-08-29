  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Украина при отражении ракетной атаки 26 августа потеряла первый самолет F-16
В тренде

Украина при отражении ракетной атаки 26 августа потеряла первый самолет F-16

Общие новости
Обновлено

Пилот, к сожалению, погиб

Украина при отражении ракетной атаки 26 августа потеряла первый самолет F-16

fmn.dk

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что во время отражения ракетного удара со стороны России потерпел катастрофу самолет-истребитель F-16, летчик погиб.

Читайте такжеРоссияне прорвались танками и МТЛБ в центр Волчанска, но понесли потери и отошли

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

"Во время отражения ракетного удара со стороны РФ по территории Украины, вместе с подразделениями зенитно-ракетных войск были применены истребители F-16 Вооруженных Сил Украины.

В ходе воздушного боя самолеты F-16 продемонстрировали свою высокую эффективность, бортовым вооружением было сбито четыре крылатых ракеты врага.

Во время захода на следующую цель с одним из самолетов была потеряна связь. Как выяснилось позже, самолет потерпел катастрофу, летчик погиб", - говорится в сообщении.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

В Генштабе рассказали, что для выяснения причин аварии назначена специальная комиссия МОУ, которая работает в районе падения самолета.

Напомним, что первым про потерю самолета написали западные СМИ, а именно об этом за несколько часов до сообщения Генштаба написал The Wall Street Journal.

Президент Владимир Зеленский ранее сообщил, что Украина впервые применила истребители в бою, чтобы сбить российские ракеты во время ударов на этой неделе.

По теме
yellow-arrow
Шахтер узнал соперников в новом формате Лиги чемпионов
yellow-arrow
Легенда Кривбасса: Когда мы играли в гостях с Пармой, их игроки даже не понимали, откуда мы и на что способны
yellow-arrow
Надежда на первую победу. Жирона - Осасуна. Текстовая трансляция матча Ла Лиги
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
download1 (huyersk)
29.08.2024 в 20:32
Шкода, схоже на нещасний випадок, слава загинувшему герою, співчуття рідним
Ответить
2
0
Вернуться к новостям
Комментарии 3
download1 (huyersk)
29.08.2024 в 20:32
Шкода, схоже на нещасний випадок, слава загинувшему герою, співчуття рідним
Ответить
2
0
Morphyk7 (Черновцы)
29.08.2024 в 20:37
Підари ще 27го сказали, що сбили ф16
Ответить
0
0
aleks68
29.08.2024 в 20:42
а ты верь им лопух
 
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости