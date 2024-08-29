Канал MEGOGO Спорт начал вещание в цифровой эфирной сети Т2
Телеканал начал вещание 29 августа
фото из свободных источников
29 августа телеканал "MEGOGO Спорт" начал вещание в государственном мультиплексе МХ-7. Телеканал будет доступен бесплатно во всех областях Украины в цифровой эфирной сети Т2. Некоторое время в начале вещания "MEGOGO Спорт" будет проходить тестирование, чтобы достичь наилучшего качества видео и аудио.
Пользователям, у которых MEGOGO Спорт не появится автоматически, нужно просканировать каналы на приемнике Т2. Аналогично производится сканирование на телевизорах со встроенным Т2 приемником.
"MEGOGO Спорт" предлагает телезрителям эксклюзивный контент, ранее не являвшийся в цифровой эфирной сети Т2, а именно: избранные матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций, Ла Лиги, Серии А, Лиги 1, Кубка Германии, Кубка Испании и некоторых других турниров. Наполнение эфирной сетки в начале вещания канала будет претерпевать изменения.
Напомним, 8 августа 2024 года Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания избрал "MEGOGO Спорт" победителем конкурса на свободный канал в государственном мультиплексе МХ-7.
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