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Канал MEGOGO Спорт начал вещание в цифровой эфирной сети Т2

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Телеканал начал вещание 29 августа

Канал MEGOGO Спорт начал вещание в цифровой эфирной сети Т2

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

29 августа телеканал "MEGOGO Спорт" начал вещание в государственном мультиплексе МХ-7. Телеканал будет доступен бесплатно во всех областях Украины в цифровой эфирной сети Т2. Некоторое время в начале вещания "MEGOGO Спорт" будет проходить тестирование, чтобы достичь наилучшего качества видео и аудио.

Пользователям, у которых MEGOGO Спорт не появится автоматически, нужно просканировать каналы на приемнике Т2. Аналогично производится сканирование на телевизорах со встроенным Т2 приемником.

"MEGOGO Спорт" предлагает телезрителям эксклюзивный контент, ранее не являвшийся в цифровой эфирной сети Т2, а именно: избранные матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций, Ла Лиги, Серии А, Лиги 1, Кубка Германии, Кубка Испании и некоторых других турниров. Наполнение эфирной сетки в начале вещания канала будет претерпевать изменения.

Напомним, 8 августа 2024 года Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания избрал "MEGOGO Спорт" победителем конкурса на свободный канал в государственном мультиплексе МХ-7.

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Комментарии
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Morphyk7 (Черновцы)
29.08.2024 в 22:43
Лучше бы эти дебилы упл тв показывали б
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2
0
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Комментарии 1
Morphyk7 (Черновцы)
29.08.2024 в 22:43
Лучше бы эти дебилы упл тв показывали б
Ответить
2
0

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