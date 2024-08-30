Силы обороны ликвидировали ещё 1200 оккупантов - Генштаб
Подытоженные потери врага
Zelenskiy Official
За минувшие сутки во время боевых действий на фронте украинские защитники уничтожили 1200 российских военных, а также 3 танка и 23 артиллерийские системы.
Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 30.08.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 613 590 (+1200) чел,
- танков - 8574 (+3) ед,
- боевых бронированных машин - 16722 (+23) ед,
- артиллерийских систем - 17572 (+23) ед,
- РСЗО - 1175 (+1) ед,
- средства ПВО - 940 (+1) ед,
- самолетов - 368 (+0) ед,
- вертолетов - 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 14453 (+84),
- крылатые ракеты - 2556 (+0),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 23763 (+57) ед,
- специальная техника - 2967 (+2).
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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