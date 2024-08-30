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Силы обороны ликвидировали ещё 1200 оккупантов - Генштаб

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Подытоженные потери врага

Силы обороны ликвидировали ещё 1200 оккупантов - Генштаб

Zelenskiy Official

Новина українською

За минувшие сутки во время боевых действий на фронте украинские защитники уничтожили 1200 российских военных, а также 3 танка и 23 артиллерийские системы.

Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 30.08.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 613 590 (+1200) чел,
  • танков - 8574 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин - 16722 (+23) ед,
  • артиллерийских систем - 17572 (+23) ед,
  • РСЗО - 1175 (+1) ед,
  • средства ПВО - 940 (+1) ед,
  • самолетов - 368 (+0) ед,
  • вертолетов - 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 14453 (+84),
  • крылатые ракеты - 2556 (+0),
  • корабли / катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 23763 (+57) ед,
  • специальная техника - 2967 (+2).
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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