УАФ объявила о внедрении нового формата футбольных соревнований для детей
Цель соревнований – чтобы дети получали удовольствие от игры
instagram.com/uafukraine
УАФ внедрила новый формат футбольных соревнований для детей.
Сегодня стартовал первый детский турнир по футболу "Кубок развития".
Цель соревнований – чтобы дети получали удовольствие от игры, чувствовали себя уверенно и едино, развивали футбольные навыки максимально эффективно.
В УАФ считают, что дети имеют право на ошибки и должны получать поддержку вне зависимости от результата игры.
Детальнее об инновационном формате турнира Ассоциация обещает рассказать в ближайшее время.
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