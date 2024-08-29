УАФ объявила о внедрении нового формата футбольных соревнований для детей

УАФ внедрила новый формат футбольных соревнований для детей.

Сегодня стартовал первый детский турнир по футболу "Кубок развития".

Цель соревнований – чтобы дети получали удовольствие от игры, чувствовали себя уверенно и едино, развивали футбольные навыки максимально эффективно.

В УАФ считают, что дети имеют право на ошибки и должны получать поддержку вне зависимости от результата игры.

Детальнее об инновационном формате турнира Ассоциация обещает рассказать в ближайшее время.