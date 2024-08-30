Впервые в истории украинского футбола 3 команды прекратили участие в еврокубках, набрав 0 баллов

"Днепр-1", "Полесье" и "Кривбасс" в сумме не набрали даже 0.5 балла. Даже если не считать днепровский клуб, который даже не стартовал в текущем евросезоне, то две "нулевые" команды в одной кампании – это все равно антирекорд.

Раньше было только три случая, когда украинская команда вылетала из турниров УЕФА исключительно с поражениями:

сезон 2000/01 – "Кривбасс" (от "Нанта");

– "Кривбасс" (от "Нанта"); сезон 2010/11 – "Таврия" (от "Байера");

– "Таврия" (от "Байера"); сезон 2016/17 – "Александрия" (от "Хайдука").

"Полесье" и "Кривбасс" забили по одному голу и пропустили 12 мячей на двоих.