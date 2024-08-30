Впервые в истории украинского футбола 3 команды прекратили участие в еврокубках, набрав 0 баллов
Еще один неутешительный рекорд
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Днепр-1", "Полесье" и "Кривбасс" в сумме не набрали даже 0.5 балла. Даже если не считать днепровский клуб, который даже не стартовал в текущем евросезоне, то две "нулевые" команды в одной кампании – это все равно антирекорд.
Раньше было только три случая, когда украинская команда вылетала из турниров УЕФА исключительно с поражениями:
- сезон 2000/01 – "Кривбасс" (от "Нанта");
- сезон 2010/11 – "Таврия" (от "Байера");
- сезон 2016/17 – "Александрия" (от "Хайдука").
"Полесье" и "Кривбасс" забили по одному голу и пропустили 12 мячей на двоих.
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