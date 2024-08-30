Украинская ПВО сбила ночью 12 шахедов

В ночь на 30 августа 2024 года враг нанес удар баллистической ракетой "Искандер-М" из Крыма и 18-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из районов Приморско-Ахтарска и Курска - рф.

Об этом сообщает командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук.

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Привлекалась авиация, зенитные ракетные войска, РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбито 12 ударных беспилотников, четыре - локально потеряны (упали самостоятельно). Противовоздушная оборона работала в Винницкой, Николаевской, Днепропетровской, Херсонской и Сумской областях.