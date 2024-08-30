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Безуглая: F-16 был сбит комплексом ПВО Patriot из-за дискоординации между подразделениями

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Безуглая: F-16 был сбит комплексом ПВО Patriot из-за дискоординации между подразделениями

facebook.com/bezuhlamariana

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Заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая заявила, что истребитель F-16 украинского пилота Алексея "Moonfish" Меся был сбит ЗРК Patriot из-за дискоординации между подразделениями.

Об этом она написала в своем Telegram-канале.

"По моей информации F-16 украинского пилота Алексея "Moonfish" Меся был сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot из-за дискоординации между подразделениями.

В докладах отметили, что он «не справился с управлением». Происшествие произошло во время одной из самых мощных воздушных атак россиян 26 августа.

Война есть война, такие эпизоды возможны. Но культура лжи в командовании Воздушных Сил ВСУ, как и в других высших военных штабах, приводит к тому, что система управления военными решениями не улучшается на основе правдивой, последовательно собранной аналитики, а ухудшается и даже коллапсирует, как это происходит на Покровском направлении. И ни один из генералов не наказан. Генерал Олещук остается на должности", - написала Безуглая.

Украинский летчик Алексей Месь погиб 26 августа, во время отражения российского массированного удара он уничтожил три крылатые ракеты и один ударный БПЛА.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что для выяснения причин катастрофы самолета F-16 назначена специальная комиссия МОУ, которая работает в районе падения самолета.

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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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