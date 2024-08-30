ЕС подготовил для Украины 700 тысяч снарядов из обещанного миллиона - Боррель
Промышленность набирает обороты
Getty Images / Global Images Ukraine
Евросоюз поставил Украине около 700 тысяч артиллерийских снарядов 155-мм из обещанного миллиона. Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель. "Мы сейчас на уровне примерно 700 тысяч снарядов 155-мм калибра. Мы еще не на целевом показателе, но Запад наращивает возможности. Я хочу настаивать на том, что мы будем поддерживать Украину, мы предусматриваем возможность нацеливания на территории России", - добавил дипломат. Кроме того, дипломат сообщил, что будет увеличено количество украинских военных, которые обучаются в ЕС. Речь идет о цели подготовить 60 тысяч военных. Напомним, 22 июля 2024 года министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявлял, что Украина в течение июля и августа получит еще 100 тысяч боеприпасов в рамках чешской инициативы. По его словам, сейчас к инициативе по боеприпасам для Украины присоединились 18 стран, 15 из них уже выполнили свои обязательства и сделали свой вклад. Это означает, что средств достаточно, чтобы до конца года доставить в Украину 500 тысяч боеприпасов.
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Источник:РБК-Україна
Опубликовал: Александр Бураков
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