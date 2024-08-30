Олещук: Мы должны тщательно разобраться, что произошло с катастрофой F-16 и чья ответственность.

Командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук относительно авиакатастрофы истребителя F-16 отметил, что уже проводится детальный анализ, продолжается расследование.

Об этом Олещук написал на своей фейсбук-странице.

"Ужасная авиационная катастрофа самолета F-16, который пилотировал один из лучших украинских летчиков-истребителей Алексей Месь, всколыхнула весь мир.

Так, 26 августа 2024 года, в день самого масштабного обстрела Украины, мы потеряли подготовленного пилота, потеряли F-16, но мы не потеряли человечность и веру в победу.

Безусловно, мы выясним причины авиационной катастрофы. Никто ничего не скрывал и не скрывает! Все высшее руководство сразу получило доклад о катастрофе. Получили предварительный отчет и партнеры из США, которые уже присоединились к расследованию причин", - говорится в сообщении.

Он заверил, что уже проводится детальный анализ, идет расследование.

"Должны тщательно разобраться, что произошло, какие обстоятельства, чья ответственность. И это будет сделано!" - подчеркнул Олещук.

Кроме того, командующий Воздушных сил ответил на заявление "слуги народа" Марьяны Безуглой.

"Информация о таких инцидентах не может выдаваться мгновенно в публичное пространство и не может детализироваться для медиа. Война в стране! Но это безразлично для людей, которые выбрали Марьяну Безуглую как инструмент для дискредитации высшего военного руководства. Повесить всех собак на войско не получится.

Поэтому я обращаюсь к народному депутату, которая давно продала свое имя, для достижения этих мерзких целей. Марьяна, придет время, будете просить прощения перед всем войском за то, что натворили, надеюсь в суде!

Вы в очередной раз не только вылили грязь на меня лично и на Воздушные Силы, вы дискредитировали производителей американского оружия - основного союзника Украины - США! Вы снова стали основным ньюзмейкером вражеской пропаганды и бьете все рекорды на российском телевидении! Вам аплодирует вся россия!

Не помогаете, так хотя бы не мешайте нам воевать!" - заявил Олещук.