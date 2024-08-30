DeepState: За последние две с половиной недели враг достиг существенных успехов на Покровском направлении
На этом направлении все не очень хорошо
МВС
На Покровское направление Россия привлекла значительные силы, которые находились в оперативном резерве. Сейчас они используются для штурма в районе Селидово и Новогродовки.
Об этом соучредитель и аналитик проекта DeepState Руслан Микула сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"За последние две с половиной недели враг достиг существенных успехов на Покровском направлении. Это связано с тем, что россияне привлекли значительные силы, которые находились в оперативном резерве. Сейчас они используются для штурмовых действий в районе Селидово и Новогродовки", - отметил Микула.
По его словам, наши войска в определенной степени не были готовы к интенсивному давлению со стороны врага.
На данный момент фактически потерян контроль над Новогродовкой. Враг уже заходит в Селидово и пытается продвинуться к Украинску, еще одному ключевому городу на этом участке", - добавил аналитик DeepState.
29 августа в DeepState сообщили, что российские захватчики установили свой флаг на админзданиях шахты "Котляревская" восточнее Селидово.
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