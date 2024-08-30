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DeepState: За последние две с половиной недели враг достиг существенных успехов на Покровском направлении

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На этом направлении все не очень хорошо

DeepState: За последние две с половиной недели враг достиг существенных успехов на Покровском направлении

МВС

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

На Покровское направление Россия привлекла значительные силы, которые находились в оперативном резерве. Сейчас они используются для штурма в районе Селидово и Новогродовки.

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Об этом соучредитель и аналитик проекта DeepState Руслан Микула сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"За последние две с половиной недели враг достиг существенных успехов на Покровском направлении. Это связано с тем, что россияне привлекли значительные силы, которые находились в оперативном резерве. Сейчас они используются для штурмовых действий в районе Селидово и Новогродовки", - отметил Микула.

По его словам, наши войска в определенной степени не были готовы к интенсивному давлению со стороны врага.

На данный момент фактически потерян контроль над Новогродовкой. Враг уже заходит в Селидово и пытается продвинуться к Украинску, еще одному ключевому городу на этом участке", - добавил аналитик DeepState.

29 августа в DeepState сообщили, что российские захватчики установили свой флаг на админзданиях шахты "Котляревская" восточнее Селидово.

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