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Зеленский уволил Олещука с должности командующего Воздушными силами

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Зеленский уволил Олещука с должности командующего Воздушными силами

Микола Олещук

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Владимир Зеленский уволил Олещука Николая Николаевича с должности командующего Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины.

В указе №600, опубликованном на сайте Офиса президента вечером пятницы, 30 августа, говорится об увольнении Николая Олещука с должности командующего Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины.

Позже президент Владимир Зеленский прокомментировал увольнение Олещука.

"Я решил заменить командующего Воздушными силами Вооруженных Сил Украины. Я безгранично благодарен всем нашим военным летчикам, инженерам, воинам мобильных огневых групп, расчетам ПВО. Всем, кто действительно сражается для Украины - для результата. И это нужно так же на командном уровне - мы должны усиливаться. И беречь людей", - заявил Зеленский.

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Генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко временно будет исполнять обязанности командующего Воздушных сил ВСУ, как отметил Генштаб.

Напомним, что 26 августа потерпел крушение истребитель F-16 ВВС Украины, пилот погиб. Власти обещают провести расследование катастрофы.

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1 голосов
Комментарии
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Віктор Бокасса (Betwmount)
30.08.2024 в 21:21
Треба Безуглу призначити. Вона все знає.
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Комментарии 3
Віктор Бокасса (Betwmount)
30.08.2024 в 21:21
Треба Безуглу призначити. Вона все знає.
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0
0
Gican85 (Киев)
30.08.2024 в 21:12
Выводы несложно сделать: F16 сбили - Олещука уволили.
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aleks68
30.08.2024 в 21:19
а ты поменьше радуйся лапоть
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