Зеленский уволил Олещука с должности командующего Воздушными силами
Известно, кто вместо
Микола Олещук
Президент Владимир Зеленский уволил Олещука Николая Николаевича с должности командующего Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины.
В указе №600, опубликованном на сайте Офиса президента вечером пятницы, 30 августа, говорится об увольнении Николая Олещука с должности командующего Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины.
Позже президент Владимир Зеленский прокомментировал увольнение Олещука.
"Я решил заменить командующего Воздушными силами Вооруженных Сил Украины. Я безгранично благодарен всем нашим военным летчикам, инженерам, воинам мобильных огневых групп, расчетам ПВО. Всем, кто действительно сражается для Украины - для результата. И это нужно так же на командном уровне - мы должны усиливаться. И беречь людей", - заявил Зеленский.
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Генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко временно будет исполнять обязанности командующего Воздушных сил ВСУ, как отметил Генштаб.
Напомним, что 26 августа потерпел крушение истребитель F-16 ВВС Украины, пилот погиб. Власти обещают провести расследование катастрофы.
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