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Днепр-1 начал выплачивать долги, - СМИ

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Такая вот информация

Днепр-1 начал выплачивать долги, - СМИ

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

"Днепр-1" начал платить долги. Об этом сообщает ТаТоТаке.

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Около 40 сотрудников клуба (преимущественно, административный штат) получили зарплату за 4-5 месяцев (по июнь-июль в зависимости от стажа) 2024 года.

По данным источника, уплаченная сумма равна 13 млн грн.

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Таким образом, "Днепр-1" начал закрывать долги.

Напомним, что спортивный клуб "Днепр-1" был основан 29 ноября 2015, а расформирован из-за финансовых проблем 19 июля 2024 года.

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1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
30.08.2024 в 22:06
Днипруша обязательно возродицца и будет снова трахать динама и шлюхатёр на радость всем украинским болельщикам!
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1
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Комментарии 4
avatar
жажа_the_best (Харьков)
30.08.2024 в 22:06
Днипруша обязательно возродицца и будет снова трахать динама и шлюхатёр на радость всем украинским болельщикам!
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1
1
avatar
Просто Квашин (Харків)
30.08.2024 в 22:12
57-річний пе.де.ра.ст шукає "активного" друга... Але проблема в тому, що очко 10 см в діаметрі їх не цікавить... тому він прикидається юним фріком, щоб привернути до себе увагу... проживає в бєлгороді, звідки гадить на українців та кращі команди УПЛ...
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0
2
жека-киев (биг виладж)
30.08.2024 в 22:04
Гравців продали на 7лям доларів. Це біля 300 лям гривень, 13 це 5%. Ше маса можливостей платити борги.
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1
0
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жажа_the_best (Харьков)
30.08.2024 в 22:23
остальное футболистам. Вон уже красаффччик Филиппов с мешком на плече бежит к окошку кассы..
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1
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