Днепр-1 начал выплачивать долги, - СМИ

"Днепр-1" начал платить долги. Об этом сообщает ТаТоТаке.

Около 40 сотрудников клуба (преимущественно, административный штат) получили зарплату за 4-5 месяцев (по июнь-июль в зависимости от стажа) 2024 года.

По данным источника, уплаченная сумма равна 13 млн грн.

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Таким образом, "Днепр-1" начал закрывать долги.

Напомним, что спортивный клуб "Днепр-1" был основан 29 ноября 2015, а расформирован из-за финансовых проблем 19 июля 2024 года.