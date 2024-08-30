Днепр-1 начал выплачивать долги, - СМИ
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Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
"Днепр-1" начал платить долги. Об этом сообщает ТаТоТаке.
Около 40 сотрудников клуба (преимущественно, административный штат) получили зарплату за 4-5 месяцев (по июнь-июль в зависимости от стажа) 2024 года.
По данным источника, уплаченная сумма равна 13 млн грн.
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Таким образом, "Днепр-1" начал закрывать долги.
Напомним, что спортивный клуб "Днепр-1" был основан 29 ноября 2015, а расформирован из-за финансовых проблем 19 июля 2024 года.
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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жажа_the_best (Харьков)
30.08.2024 в 22:06
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