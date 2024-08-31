Пять голов от Руха, Русол в Карпатах и соперники Динамо в ЛЕ. Главные новости за 30 августа

Это самая крупная победа в элитном дивизионе в истории "Руха". Команда из Петрово будто забыла выйти на поле. "Рух" ушел на перерыв, полностью доминируя на газоне, но ведя в счете всего 1:0. Зато после перерыва хозяев прорвало по полной программе. Имеем очередную разгромную победу львовского коллектива в этом сезоне. Команда Пономарева – лидер текущего первенства по количеству забитых мячей и по показателю конвертации своих моментов в те самые голы.

После переформатирований на тренерской скамейке "Заря" одержала свою третью победу в чемпионате, набрав первые очки под руководством Младена Бартуловича. Примечательно, что свой первый гол после возвращения в "Зарю" забил Филипп Будковский. "Оболонь" продолжает пребывать в кризисе – без побед, с минимумом очков и забитых голов.

Челси Мудрика узнал своих соперников. Результаты жеребьевок Лиги конференций и Лиги Европы

30 августа в Монако состоялись жеребьевки основных раундов Лиги конференций и Лиги Европы 2024/25. В частности, на основном этапе лиги в рамках Лиги Конференций "Челси" Мудрика проведет 6 матчей: "Гент" (дома), "Хайденхайм" (выезд), "Астана" (выезд), "Шемрок Роверс" (дома), "Панатинаикос" (выезд), "Ноах" (дома). Другие результаты – по ссылкам выше.

По результатам жеребьевки, соперниками киевлян стали: "Рома" – на выезде (Италия), "Лацио" – дома (Италия), "Ференцварош" – дома (Венгрия), "Реал Сосьедад" – на выезде (Испания), "Галатасарай" – на выезде (Турция), "Виктория" – дома (Чехия), РФШ – дома (Латвия), "Хоффенхайм" – на выезде (Германия).

"Карпаты" объявили о том, что с 30 августа 2024 года обязанности директора будет исполнять Андрей Русол. Степан Юрчишин, который до этого возглавлял клуб, переведен на должность заместителя директора. В последние годы Андрей Русол был исполнительным директором "Днепра" и "Днепра-1", но уже несколько месяцев как неофициально начал исполнять обязанности гендиректора в "Карпатах".

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Речь о Скотте МакТоминее. Футболист подписал четырехлетний контракт. По информации СМИ, сумма трансфера составила 30,5 млн евро, а "красные дьяволы" также получат 10% отступных от будущей продажи игрока. МакТоминей будет зарабатывать в "Наполи" 3 млн евро в год.

"Милан" решил арендовать на сезон 2024/25 форварда Тэмми Абрахама из "Ромы". Интересно, что соглашение предусматривает только аренду без права выкупа, поэтому футболист вернется к "волкам" после завершения текущей кампании. В "Милане" футболист выбрал себе 90-й номер.