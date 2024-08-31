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Силы обороны ликвидировали за сутки 1260 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов

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Силы обороны ликвидировали за сутки 1260 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

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Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.

Силы обороны ликвидировали 1360 россиян. Кроме этого, было уничтожено 155 единиц техники.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 614 950 (+1360) человек,
  • танков ‒ 8582 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 16736 (+14) ед,
  • артиллерийских систем – 17614 (+42) ед,
  • РСЗО – 1176 (+1) ед,
  • средств ПВО ‒ 940 (+0) ед,
  • самолетов – 368 (+0) ед,
  • вертолетов – 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 14471 (+18),
  • крылатых ракет ‒ 2557 (+1),
  • кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 23825 (+62) ед,
  • специальной техники – 2977 (+10).
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Источник:
www.facebook.com/GeneralStaff.ua Генштаб
Опубликовал: Максим Кучер
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