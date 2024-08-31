"Лобановский ходил вдоль двух полей и смотрел, как проходит занятие". Святослав Сирота - о своем периоде за Динамо Киев

Бывший вратарь киевского "Динамо" и "Днепра" Святослав Сирота рассказал о том, как случайно попал в киевское "Динамо".

Расскажите о ваших первых шагах в футболе. Как вы стали в ворота?

"Начинал играть в киевском Большевике нападающим. Я был высокого роста, мог толкнуться и довольно часто забивал. Затем отец отвел меня в Динамо к легендарному Онищенко, который тренировал 1969 г.р., а я почти 1971-го. Для детского возраста это очень существенная разница. Владимир Онищенко решил поставить меня в ворота. Был момент — я на некоторое время уходил из футбола, потом очень сильно заболел менингитом. Из-за этого потерял два года. А когда вернулся, то уже в группу 1970 года рождения, которую вел Виктор Кащей. В динамовской школе моими тренерами были также Анатолий Бышовец, Валерий Черников и Иван Терлецкий."

Вы говорили, что в детстве мечтали играть за киевское Динамо. Помните, когда впервые пришли на динамовский стадион?

Каким был первый поход, я уже не помню. Мой отец любил футбол и брал меня всегда с собой, когда шел на стадион. Скажу лишь, что в Союзе у нас было мало развлечений, поэтому поход на стадион для меня был праздником.

А как вы попали в дубль "Динамо"?

О! Это вообще была очень интересная история. Я всегда ее рассказываю, особенно детям старшего возраста, у которых опускаются руки, когда они, закончив спортивную школу, не получают предложений от команд мастеров. Чтобы они понимали, что в жизни возможно все. Так вот, после выпуска я почти год не играл — не было ни одного приглашения.

Поступил в Киевский технологический институт пищевой промышленности. Заведующим кафедрой физической культуры у нас был Сергей Анатольевич Богачик. Он бывший футболист (играл в 1958-1959 годах за дубль киевского "Динамо" Богачик). Я играл за этот институт на первенство города. Команда у нас была хорошая. Мы тогда впервые за 25 лет выиграли чемпионат. Все были очень удивлены, что пищевики обошли физкультурников (Киевский государственный институт физической культуры).

В 1988 году все сборные СССР — первая, олимпийская, молодежная — состояли, в основном, из игроков киевского Динамо. Однажды ко мне подошел Богачик и сказал: "Там все сборники разъехались, не набирается состав для тренировок "Динамо". Ты готов поехать?" Говорю: "Без вопросов". Но Сергей Анатольевич сразу предупредил, чтобы я особо не заискивал. Что это лишь на пару недель, пока игроки сборных не вернутся.

И что было дальше?

Я поехал на базу "Динамо". Тренером был Виктор Колотов. Прошла неделя, вторая — меня никто не выгоняет. Помню, динамовцы уже вернулись из своих сборных и их собирали на стадионе Динамо. Там была такая процедура: кто из ребят без машин, тот садился в клубный автобус, который ехал в Конча-Заспу. Пришел на Динамо и я. Захожу в автобус и говорю: "Не выгоняйте меня". В ответ услышал: "Заходи".

Вас зачислили в команду?

Тогда контрактов не было. Колотов как-то подошел и сказал: "На тебя и Русина даем одну ставку на двоих". Говорю: "Спасибо". Так и пошло. Мы с Николаем Русиным, парнем из Ужгорода, делили на двоих одну зарплату (Николай Русин — чемпион мира с юношеской сборной СССР в 1987 году). Можно сказать, я случайно попал в Динамо. Но я очень хотел продолжать тренироваться, а впоследствии и играть за Динамо. Думаю, если бы я не понравился Колотову, то он бы сказал мне: "Спасибо, до свидания". А он, наверное, разглядел мое огромное желание быть в динамовском клубе. Поэтому и оставил меня.

И какой была зарплата, которую вы с Русиным делили на двоих?

120 советских рублей. Но через полгода я уже получил отдельную ставку.

В "Динамо" вы застали Валерия Лобановского. Он общался с вами?

Личного разговора у меня с Валерием Васильевичем не было. Но в те времена тренировка одновременно шла у двух динамовских команд, а Лобановский ходил вдоль двух полей и смотрел, как проходит занятие. В любую секунду он мог кого-то из второй команды перевести в первую. Таких случаев было достаточно. Прошло некоторое время, и я начал тренироваться с основой — с Виктором Чановым и Александром Жидковым.

В 1991-м вы были среди запасных на матчах "Динамо" против Барселоны. Ваши впечатления?

Мне был 21 год. В "Динамо" уже пришел Игорь Кутепов. Не помню, что там у него было, возможно, травма или еще что-то. Мне сказали, что еду с командой в "Барселону" и буду на замене. В то время главным тренером был Анатолий Пузач. О самой игре я уже мало что помню. Запомнил, как мы вышли на поле стадиона (тогда он еще не назывался Камп Ноу, назывался стадион ФК Барселона). В Европе оно было максимальных размеров. Не знаю, как там с экранов телевизоров, но когда я стал на него, то было такое впечатление, что передо мной гектар земли. Других ворот ты не видишь. Ну, и атмосфера мощная.