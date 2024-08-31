Россия ночью атаковала Украину 52 шахедами из Курской области
Кроме этого оккупанты применили ракеты
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Россияне в ночь с 30 на 31 марта атаковали Украину с воздуха. Для этого они применили 52 ударных дронов типа Shahed. Их запустили из Курской области.
Также оккупанты использовали для атаки четыре зенитных управляемых ракеты С-300 из оккупированной Донетчины и баллистическую ракету "Искандер-М" из Воронежской области.
"К отражению воздушного нападения противника привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
В результате противовоздушного боя сбиты 24 ударных БпЛА "Shahed-131/136", 25 – локационно потеряны (упали самостоятельно). Два беспилотника улетели в направлении России, еще один – в республику Беларусь.
Противовоздушная оборона работала в Киевской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской и Сумской областях”, – говорится в отчете Воздушных сил ВСУ.
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