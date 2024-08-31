Россия ночью атаковала Украину 52 шахедами из Курской области

Россияне в ночь с 30 на 31 марта атаковали Украину с воздуха. Для этого они применили 52 ударных дронов типа Shahed. Их запустили из Курской области.

Также оккупанты использовали для атаки четыре зенитных управляемых ракеты С-300 из оккупированной Донетчины и баллистическую ракету "Искандер-М" из Воронежской области.