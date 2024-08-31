  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Россия ночью атаковала Украину 52 шахедами из Курской области
В тренде

Россия ночью атаковала Украину 52 шахедами из Курской области

Общие новости
Обновлено

Кроме этого оккупанты применили ракеты

Россия ночью атаковала Украину 52 шахедами из Курской области

Фото з відкритих джерел

Новина українською

Россияне в ночь с 30 на 31 марта атаковали Украину с воздуха. Для этого они применили 52 ударных дронов типа Shahed. Их запустили из Курской области.

Также оккупанты использовали для атаки четыре зенитных управляемых ракеты С-300 из оккупированной Донетчины и баллистическую ракету "Искандер-М" из Воронежской области.

"К отражению воздушного нападения противника привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбиты 24 ударных БпЛА "Shahed-131/136", 25 – локационно потеряны (упали самостоятельно). Два беспилотника улетели в направлении России, еще один – в республику Беларусь.

Противовоздушная оборона работала в Киевской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской и Сумской областях”, – говорится в отчете Воздушных сил ВСУ.

Россия ночью атаковала Украину 52 шахедами из Курской области - изображение 1
По теме
yellow-arrow
"Лобановский ходил вдоль двух полей и смотрел, как проходит занятие". Святослав Сирота - о своем периоде за Динамо Киев
yellow-arrow
Силы обороны ликвидировали за сутки 1260 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов
yellow-arrow
Пять голов от Руха, Русол в Карпатах и соперники Динамо в ЛЕ. Главные новости за 30 августа
Shahed-136 война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
КПС ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости