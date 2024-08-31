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Динамо узнало расписание матчей Лиги Европы

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Киевляне начнут матчем с Лацио

Динамо узнало расписание матчей Лиги Европы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Обнародовано расписание матчей "Динамо" в основном этапе Лиги Европы сезона 2024/2025 годов. Первый матч турнира киевляне сыграют "дома" против "Лацио". Встреча состоится 25-го сентября.

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В последнем туре украинцы будут принимать "РФШ". Этот поединок запланирован на 30-е января.

  • Календарь "Динамо":

25 сентября, 22:00
"Динамо" - "Лацио"

3 октября, 19:45
"Хоффенхайм" - "Динамо"

24 октября, 19:45
"Рома" - "Динамо"

7 ноября, 22:00
"Динамо" - "Ференцварош"

28 ноября, 19:45
"Динамо" - "Виктория"

12 декабря, 22:00
"Реал Сосьедад" - "Динамо"

21 января 2025 года, 17:30
"Галатасарай" - "Динамо"

30 января 2025 года, 22:00
"Динамо" - "РФШ"

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Лига Европы Динамо (Киев)
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Источник:
Динамо
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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download1 (huyersk)
31.08.2024 в 22:50
Трохи схожі календарі у ДК і Шахтаря. Перші три тури з ..сильними суперниками, потім Листопад з тими, хто по зубах . Чекаємо на очки у ТК у Листопаді!
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Комментарии 7
download1 (huyersk)
31.08.2024 в 22:50
Трохи схожі календарі у ДК і Шахтаря. Перші три тури з ..сильними суперниками, потім Листопад з тими, хто по зубах . Чекаємо на очки у ТК у Листопаді!
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жажа_the_best (Харьков)
31.08.2024 в 23:10
не дождессся тупой лизун суркиса!
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i67 (Kyiv)
31.08.2024 в 22:48
Ригу нужно обыгрывать по умолчанию, чехов-в отместку, венгров-как прихлебателей. Ну а с остальными нужно бодаться, никто из них не выглядит монстром, хотя с турками лучше было бы сыграть дома. Хотя можно пробовать на контрах, тем более предпоследняя игра, возможны варианты. Рома на сегодня просто отстой, Лацио тоже далеко не блещет. Ну а испанцы и немцы не топы, хотя и крепкие середнячки. Удачи нашим!
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жажа_the_best (Харьков)
31.08.2024 в 23:09
Это латыши и чехи отдерут дырявых как прихлебателей путина! Враг Украины суркис совсем не наши! Дурья твоя башка!
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download1 (huyersk)
31.08.2024 в 22:46
Ясно, ДК та Шахтар їдуть у серію А на місяцьок
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жажа_the_best (Харьков)
31.08.2024 в 22:29
По фигу. Все-равно никто из украинцев не будет болеть за кремлевскую тварь по имени суркис!
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download1 (huyersk)
31.08.2024 в 22:47
а ти чого вписався за весь народ, зайвохромосомий
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