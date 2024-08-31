Динамо узнало расписание матчей Лиги Европы
Киевляне начнут матчем с Лацио
Getty Images/Global Images Ukraine
Обнародовано расписание матчей "Динамо" в основном этапе Лиги Европы сезона 2024/2025 годов. Первый матч турнира киевляне сыграют "дома" против "Лацио". Встреча состоится 25-го сентября.
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В последнем туре украинцы будут принимать "РФШ". Этот поединок запланирован на 30-е января.
- Календарь "Динамо":
25 сентября, 22:00
"Динамо" - "Лацио"
3 октября, 19:45
"Хоффенхайм" - "Динамо"
24 октября, 19:45
"Рома" - "Динамо"
7 ноября, 22:00
"Динамо" - "Ференцварош"
28 ноября, 19:45
"Динамо" - "Виктория"
12 декабря, 22:00
"Реал Сосьедад" - "Динамо"
21 января 2025 года, 17:30
"Галатасарай" - "Динамо"
30 января 2025 года, 22:00
"Динамо" - "РФШ"
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