Феерия Барсы, календарь Динамо в ЛЕ, потери очков Карпат и Арсенала, падение серии Байера. Главные новости за 31 августа

Субботний игровой день в родной УПЛ завершался очным противостоянием одесского "Черноморца" и житомирского "Полесья". В итоге, "волки" сделали результат еще в первом тайме, трижды поразив ворота "моряков". На что со своей стороны хозяева ответили лишь красивым дальним выстрелом их капитана - Бутко. Финальную же точку в поединке поставил вышедший на замену Богдан Леднев. Это поражение стало уже 4-м в 5-ти турах текущей кампании чемпионата Украины для подопечных Александра Бабича.

Вице-чемпион Украины узнал график еврокубковых поединков. В частности, "бело-синие" проведут в групповом этапе Лиги Европы 8 поединков. Первым соперником киевлян станет римский "Лацио". Это будет номинально домашний для команды Шовковского матч. В свою очередь, в последнем туре динамовцы будут принимать латвийский "РФШ".

В очередном туре испанской Примеры "Барселона" под руководством Ханси Флика принимала "Вальядолид". Каталонцы сумели поразить ворота своего соперника сразу 7 раз и при этом сохранили собственные ворота "сухими". Хет-триком в составе "блауграны" отметился бразилец Рафинья. Сейчас "Барса" в национальном первенстве без поражений со стопроцентным результатом - 4 победы из 4-х.

В конце концов это случилось. Действующий чемпион Германии все же проиграл в чемпионате. Это произошло в домашнем поединке 2-го тура немецкой Бундеслиги против "Лейпцига". Под конец первого тайма голы Фримпонга и Гримальдо обеспечили команде Хаби Алонсо комфортное преимущество в два мяча. Однако, в итоге, "быки" совершили камбэк и вырвали 3 зачетных балла. Победный дубль в составе гостей оформил Опенда.

Команда Руслана Ротаня одержала свою очередную победу в украинском первенстве. На этот раз "горожане" в собственных стенах переиграли кризисный ковалевский "Колос". Триумф хозяевам принесли забитые мячи Ковальца и Джевани. За команду же Александра Поздеева голом отметился Гусол. "Александрия" единолично лидирует в турнирной таблице УПЛ, а "Колос" имеет в своем активе лишь 2 очка.

Теперь к новостям "Туманного Альбиона". В третьем туре АПЛ "канониры" под руководством Микеля Артеты принимали "чаек" и впервые в сезоне потеряли очки. Счет во встрече открыл Хаверц, однако в начале второго тайма свою команду подвел Райс, заработав красную карточку. А гол Педро установил финальный счет на табло - 1:1. Александр Зинченко также принял участие в этой игре, однако появился на поле аж на 80-й минуте.

"Львы" Владислава Лупашко снова потеряли очки. После двух подряд поражений в чемпионате последовала ничья с полтавчанами Сергея Долганского. "Карпаты" размочили счет уже на 15-й минуте, однако не сумели удержать преимущество и пропустили. После 5-ти туров в активе львовского коллектива лишь 5 очков, а "Ворскла" за 4 сыгранных матча заработала 7 зачетных баллов.