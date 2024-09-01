Экс-вратарь Вереса о бывшем владельце: Человек с криминальным прошлым, был лишен свободы
Святослав Сирота – о ровенском бизнесмене Валерии Короткове
Фото - Верес
Экс-игрок "Вереса" вспомнил о периоде карьеры в составе "красно-черных".
“С ним постоянно общались. Коротков – неординарная личность. Он был влюблен в футбол и очень любил свой город. Постоянно ездил на игры команды.
А еще он – человек с криминальным прошлым. Помню, как он рассказывал истории из своей жизни, раньше был лишен свободы. Скажем так, делился опытом.
У него был теневой бизнес. Но при этом он многое делал и для города, и для команды, и для футбола. С одной стороны, это хорошо, с другой, криминал – это всегда плохо".
"Знал ли я, что эта фирма производила? Без понятия. Слышал, что торговал нефтепродуктами с балтийскими странами. Потом кого-то "кинул". Мутная история. Нам в "Вересе" платили деньги – мы играли в футбол.
Платили, по-моему, 500 долларов. За победу премия 300-500 долларов. В то время это считалось круто. Команда была собрана из футболистов, не подошедших другим клубам. Обыграли "Шахтер" 2:0, "Днепр" 2:1. Могли бы сражаться за медали и Кубок, если бы команда не развалилась”, – поделился воспоминаниями Сирота.
Сирота выступал в "Вересе" с 1993 по 1994 год.
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