Экс-вратарь Вереса о бывшем владельце: Человек с криминальным прошлым, был лишен свободы

Экс-игрок "Вереса" вспомнил о периоде карьеры в составе "красно-черных".

“С ним постоянно общались. Коротков – неординарная личность. Он был влюблен в футбол и очень любил свой город. Постоянно ездил на игры команды.

А еще он – человек с криминальным прошлым. Помню, как он рассказывал истории из своей жизни, раньше был лишен свободы. Скажем так, делился опытом.

У него был теневой бизнес. Но при этом он многое делал и для города, и для команды, и для футбола. С одной стороны, это хорошо, с другой, криминал – это всегда плохо".