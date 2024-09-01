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Силы обороны ликвидировали за сутки 1350 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов

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162 единицы техники были уничтожены

Силы обороны ликвидировали за сутки 1350 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

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Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины опубликовал подсчеты потерь россиян за прошедшие сутки военных действий.

Силы обороны Украины ликвидировали 1350 оккупантов. Кроме этого были уничтожены 162 единицы техники.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 616 300 (+1350) человек,
  • танков ‒ 8592 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 16760 (+24) ед,
  • артиллерийских систем – 17636 (+22) ед,
  • РСЗО – 1176 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 940 (+0) ед,
  • самолетов – 368 (+0) ед,
  • вертолетов – 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 14507 (+36),
  • крылатых ракет ‒ 2557 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 23881 (+56) ед,
  • специальной техники – 2991 (+14).
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Генштаб ЗСУ война с россией
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Источник:
www.facebook.com/GeneralStaff.ua Генштаб
Опубликовал: Максим Кучер
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