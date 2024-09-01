Александр Алиев: Курск – это Украина!

Бывший игрок киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев прокомментировал информацию о том, что в России его обвиняют в терроризме.

Александр, Россия вас объявила в розыск за якобы терроризм. Слышали об этом? Это полный цирк! Когда россияне убивают наших невинных деток и женщин, и устраивают акты терроризма по всей нашей невинной стране, то мне абсолютно наплевать на этих петухов, что они там против меня открыли. Я в эту гребаную россию не собирался ехать и собираться не буду. В этой стране, даже не знаю, как ее назвать, - все люди - террористы, которые идут прямо или косвенно напали на нашу страну. Я бы очень хотел, чтобы их всех уничтожили! Чтобы этой страны больше не существовало! Я очень хочу, чтобы наши пацаны захватили Курск, и я приехал в этот город. Я там жил до 14 лет. Я мечтаю туда приехать. Курск - это Украина! Желаю всем нашим пацанам мирного неба над головой и здоровья. Продвигайтесь дальше, ребята!

Напомним, 30 августа, российское издание "ТАСС" сообщило, что Александр Алиев предъявлены обвинения по статье о публичных призывах к террористической деятельности.