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Александр Алиев: Курск – это Украина!

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Отреагировал на розыск за терроризм

Александр Алиев: Курск – это Украина!

Скриншот: ПРОФУТБОЛ Digital

Новина українською

Бывший игрок киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев прокомментировал информацию о том, что в России его обвиняют в терроризме.

Александр, Россия вас объявила в розыск за якобы терроризм. Слышали об этом?

Это полный цирк! Когда россияне убивают наших невинных деток и женщин, и устраивают акты терроризма по всей нашей невинной стране, то мне абсолютно наплевать на этих петухов, что они там против меня открыли. Я в эту гребаную россию не собирался ехать и собираться не буду. В этой стране, даже не знаю, как ее назвать, - все люди - террористы, которые идут прямо или косвенно напали на нашу страну. Я бы очень хотел, чтобы их всех уничтожили! Чтобы этой страны больше не существовало!

Я очень хочу, чтобы наши пацаны захватили Курск, и я приехал в этот город. Я там жил до 14 лет. Я мечтаю туда приехать. Курск - это Украина! Желаю всем нашим пацанам мирного неба над головой и здоровья. Продвигайтесь дальше, ребята!

Напомним, 30 августа, российское издание "ТАСС" сообщило, что Александр Алиев предъявлены обвинения по статье о публичных призывах к террористической деятельности.

Немного болезненная тема для вас, но все же. Вчера российские так называемые СМИ взяли интервью у вашей мамы, где она сказала, что с вами не общается и, возможно, вы сказали слова против России под дулом автомата. Что можете ответить?

Мне все равно, что и как. Мои родители - это мои родители, и я люблю своих маму и папу, хоть сейчас с ними и не общаюсь. А то, что сказала мама - это ее мнение. Могу ответить сразу: под дулом автомата я ничего не говорю. Я - свободный человек и свободно себя чувствую в Украине.

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Александр Алиев Украина
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Источник:
ЗБІРНА
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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