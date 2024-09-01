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Силы ПВО сбили 8 из 11 российских шахедов. Оккупанты целили по логистике аграрного сектора

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Также захватчиками была применена баллистическая ракета

Силы ПВО сбили 8 из 11 российских шахедов. Оккупанты целили по логистике аграрного сектора

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Вчера россияне запускали ударные БПЛА из Курской области, а сегодня с крымского мыса Чауда. В общей сложности они атаковали 11 ударными дронами типа "Shahed-131/136".

Кроме этого оккупанты применили баллистическую ракету "Искандер-М". Место запуска – Курская область

“На этот раз оккупанты били по украинскому зерну и по логистике аграрного сектора, в частности на Николаевщине и Сумщине.

В результате боевой работы подразделениями зенитных ракетных войск, средствами радиоэлектронной борьбы Воздушных Сил и расчетами мобильных огневых групп Сил обороны Украины сбиты восемь ударных БпЛА в пределах Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской и Днепропетровской областей”, – говорится в отчете ВС ВСУ.

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Источник:
ПС ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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erottus (Киев)
01.09.2024 в 12:49
❤️Здесь вы можете сн­ять с девушки одежду и увидеть ее обна­женной) Рекомендую попробовать ➤ Ja.cat/eroua
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Комментарии 1
avatar
erottus (Киев)
01.09.2024 в 12:49
❤️Здесь вы можете сн­ять с девушки одежду и увидеть ее обна­женной) Рекомендую попробовать ➤ Ja.cat/eroua
Ответить
0
0

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