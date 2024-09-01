Алиев - о Дмитрии Иванисене: Он – подо#ас!

Бывший хавбек киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев поделился мыслями относительно Дмитрия Иванисени.

Последний вопрос, Саша. Пока вы делали заявления и россияне открывали против вас дело, Дмитрий Иванисеня получил гражданство рф. Как вы относитесь к этому персонажу?

Я не знаю, кто это, потому что питухов не различаю.

Воспитанник "Шахтера", играл за Зарю и сборную Украины, а теперь получает деньги в российских "Крыльях Советов", и молчит о войне.

Могу сказать одно. Он - пидо#ас!