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Алиев - о Дмитрии Иванисене: Он – подо#ас!

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Жестоко о воспитаннике Шахтера

Алиев - о Дмитрии Иванисене: Он – подо#ас!

kc-camapa.ru

Новина українською

Бывший хавбек киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев поделился мыслями относительно Дмитрия Иванисени.

Читайте такжеИванисеня получил российское гражданство

Последний вопрос, Саша. Пока вы делали заявления и россияне открывали против вас дело, Дмитрий Иванисеня получил гражданство рф. Как вы относитесь к этому персонажу?

Я не знаю, кто это, потому что питухов не различаю.

Воспитанник "Шахтера", играл за Зарю и сборную Украины, а теперь получает деньги в российских "Крыльях Советов", и молчит о войне.

Могу сказать одно. Он - пидо#ас!

Напомним, Дмитрий Иванисеня в 2021 году перешел в самарский клуб "Крылья Советов". В этом году 30-летний криворожанин получил российский паспорт.

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Источник:
ВЗБІРНА
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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