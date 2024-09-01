Россияне уничтожили Дворец спорта в Харькове, здание не подлежит восстановлению
Ублюдки мира сего
Во время очередной варварской бомбардировки Харькова военные преступники россии уничтожили историческое для украинского спорта здание – местный Дворец спорта.
"Дворец спорта в Харькове – одна из трех локаций, по которой ударили российские войска 1 сентября во время массированной атаки на город.
Спортивный комплекс разрушен. По предварительной информации оккупанты нанесли 4 удара по Харьковскому Дворцу спорта.
В очередной раз напоминаем, что #RussiaIsATerroristState, а позиция Украины остается непоколебимой. Пока российские войска при поддержке белорусского правительства продолжают совершать акты геноцида против украинского народа, российским и белорусским спортсменам должно быть запрещено участвовать в любых международных соревнованиях в любом статусе" – говорится в сообщении НОК Украины.
Также на данный момент известно, что в результате обстрела пострадали 41 человек (из них 5 детей).
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