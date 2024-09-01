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Новичок ЛНЗ, за которого заплатили почти четверть миллиона, может уже не сыграть в этом сезоне, – источник

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Новичок ЛНЗ, за которого заплатили почти четверть миллиона, может уже не сыграть в этом сезоне, – источник

fc-lnz.com

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Травма Марка Ассинора может лишить его игровой практики до лета 2025 года. Поэтому черкасский клуб срочно подписал замену, понимая, что один из форвардов уже не поможет команде в ближайшее время. Напомним, что Осама Халайла недавно стал футболистом "фиалок".

Читайте такжеМарк Ассинор стал четвертым самым дорогим трансфером в истории ЛНЗ

ЛНС заплатил словацкой "Подбрезове" 230 тысяч евро за трансфер Марка. В предыдущем коллективе Ассинор задержался только на сезон и оформил 11 результативных действий в 33 поединках.

В Черкассах его дебютный гол принес победу в первом туре над "Левым Берегом" (1:0). После этого он еще дважды появился на поле.

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Источник:
Футбол з вертольоту
Опубликовал: Александр Симченко
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