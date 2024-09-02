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Срыв матча Кривбасса с Шахтером, победа Динамо, Довбик снова не забил. Главные новости за 1 сентября

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А также сенсационная победа Левого берега, Ливерпуль разгромил Ман Юнайтед 

Срыв матча Кривбасса с Шахтером, победа Динамо, Довбик снова не забил. Главные новости за 1 сентября

Фото: ФК Шахтар/Автор - невідомий

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UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 1 сентября

Кривбасс и Шахтер не сумели доиграть из-за тревоги

Матч пятого УПЛ между "Кривбассом" и "Шахтером" в Кривом Роге не был доигран из-за воздушной тревоги в Днепропетровской области, которая длилась более двух часов. Команды доиграют матч в одну из резервных дат в календаре УПЛ. Матч был остановлен на 50-й минуте при счете 1:0 в пользу "Шахтера".

Динамо минимально победило ЛНЗ

Киевское "Динамо" одержало свою третью и первую домашнюю победу в новом сезоне. Команда Александра Шовковского победила "ЛНЗ" (1:0). Единственный гол забил Андрей Ярмоленко, реализовав пенальти. Для лидера "Динамо" этот гол стал 109-м в УПЛ.

Левый берег сенсационно одолел Верес

Новичок УПЛ одержал уже свою вторую победу в новом сезоне. "Верес" был впереди благодаря голу Степанюка, затем не реализовал пенальти (Гайдучик), а после перерыва неожиданно пропустил три гола (Приходько, Галас, Дедух). В итоге – победа "Левого берега" 3:1.

Артем Довбик снова не смог забить за Рому

"Рома" в третьем матче подряд остается без победы, а Артем Довбик – без забитого гола. Игра в Турине с "Ювентусом" завершилась со счетом 0:0. Довбик вышел в старте "Ромы", и провел на поле 82 минуты. Один удар украинского форварда был заблокирован, он выполнил шесть передач и выиграл одну дуэль в воздухе.

Ливерпуль разгромил Ман Юнайтед

В противостоянии самых титулованных клубов в истории Англии снова уверенную победу одержал "Ливерпуль" (3:0). Луис Диас сделал дубль в первом тайме после передач Салаха, а затем Мо забил сам, воспользовавшись пасом Собослаи. "Ливерпуль" выиграл все три стартовые три с общей разницей 7:0, для "Юнайтед" это уже было второе поражение.

Мудрик не помог Челси выиграть у Кристал Пэлас

Лондонский "Челси" не смог в дерби справиться с "Кристал Пэлас" (1:1). "Синие" были впереди благодаря мячу Джексона, но "Пэлас" отыгрался во втором тайме (Эзе). Михаил Мудрик появился на поле на 74-й минуте, и создал один голевой момент, который не реализовал Джексон.

Цыганков не отметился голевыми действиями в матче с Севильей

Украинский вингер "Жироны" Виктор Цыганков вышел в старте в игре с "Севильей" (2:0), а в перерыве был заменен на Арно Данджуму. Цыганков выполнил 14 точных передач, ни одну из них статистические порталы не оценивают как "острую". По голу забили Мартин и Руис.

Томас Мюллер стал рекордсменом Баварии по количеству матчей

Матч Бундеслиги с "Фрайбургом" (2:0) стал для Томаса Мюллера 710 поединком за Баварию. 34-летний Мюллер оставил позади Зеппа Майера (709). Третий в списке Оливер Кан (632). Гол в ворота "Фрайбурга" стал для Мюллера 245 за клуб. Также он отметился 217 ассистами.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Сапожников
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