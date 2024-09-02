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Силы обороны ликвидировали 1300 российских оккупантов за сутки - Генштаб

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Рутина воинов

Силы обороны ликвидировали 1300 российских оккупантов за сутки - Генштаб

Генштаб ЗСУ

Новина українською

За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 1300 оккупантов, а также 26 бронемашин и 10 артсистем.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в Facebook.

Общие боевые потери российской армии по состоянию на 2 сентября составили:

  • личного состава - около 617 600 (+1300) человек,
  • танков - 8601 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин - 16786 (+26) ед,
  • артиллерийских систем - 17646 (+10) ед,
  • РСЗО - 1177 (+1) ед,
  • средства ПВО 940 (+0) ед,
  • самолетов - 368 (+0) ед,
  • вертолетов - 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 14537 (+30),
  • крылатые ракеты - 2557 (+0),
  • корабли / катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 23925 (+44) ед,
  • специальная техника - 2993 (+2).
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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