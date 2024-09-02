Силы обороны ликвидировали 1300 российских оккупантов за сутки - Генштаб
Рутина воинов
Генштаб ЗСУ
За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 1300 оккупантов, а также 26 бронемашин и 10 артсистем.
Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в Facebook.
Общие боевые потери российской армии по состоянию на 2 сентября составили:
- личного состава - около 617 600 (+1300) человек,
- танков - 8601 (+9) ед,
- боевых бронированных машин - 16786 (+26) ед,
- артиллерийских систем - 17646 (+10) ед,
- РСЗО - 1177 (+1) ед,
- средства ПВО 940 (+0) ед,
- самолетов - 368 (+0) ед,
- вертолетов - 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 14537 (+30),
- крылатые ракеты - 2557 (+0),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 23925 (+44) ед,
- специальная техника - 2993 (+2).
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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