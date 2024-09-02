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ПВО за ночь уничтожила 22 вражеские ракеты разного типа и 20 шахедов

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Было выпущено 58 воздушных целей

ПВО за ночь уничтожила 22 вражеские ракеты разного типа и 20 шахедов

REUTERS/Gleb Garanich

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В ночь на 02 сентября 2024 года российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киевской, Сумской и Харьковской областям, применив баллистические, крылатые и зенитные управляемые ракеты, также атаковали ударными БпЛА типа "Shahed" с южного направления.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ в Telegram.

Радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 58 воздушных целей - 35 ракет различных типов и 23 беспилотников:

  • 16 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 из Брянской, Воронежской и Курской областей - рф;
  • 14 крылатых ракет Х-101 с самолетов Ту-95МС из воздушного пространства Волгоградской обл;
  • 4 зенитные управляемые ракеты С-300/С-400 из Белгородской обл;
  • 1 ракета неустановленного типа из Белгородской обл;
  • 23 ударные БпЛА "Shahed-131/136" из Приморско-Ахтарска - рф.

В результате боевой работы подразделениями зенитных ракетных войск, средствами радиоэлектронной борьбы Воздушных Сил а также расчетами мобильных огневых групп Сил обороны Украины сбито:

  • 9 баллистических ракет «Искандер-М»/KN-23;
  • 13 крылатых ракет Х-101;
  • 20 ударных БпЛА «Shahed-131/136».

Кроме того, в результате активного противодействия Сил обороны Украины, одна крылатая ракета Х-101 и три ударных БпЛА не достигли своих целей и были локально потеряны. Информация уточняется.

Боевая работа велась в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской и Запорожской областях.

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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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