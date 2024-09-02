Глава МИД Польши: Сбивать российские ракеты над Украиной - это наш долг
Начнут ли действовать на опережение?
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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша и другие страны, граничащие с Украиной, имеют "конституционный долг" сбивать российские ракеты до того, как они войдут в их воздушное пространство.
Об этом сообщает Financial Times.
"Членство в НАТО не отменяет ответственности каждой страны за защиту собственного воздушного пространства - это наш собственный конституционный долг. Лично я считаю, что когда вражеские ракеты направляются к нашему воздушному пространству, это будет законной самообороной (сбить их), потому что как только они пересекут наше воздушное пространство, риск того, что кто-то будет ранен обломками, является значительным", - сказал Сикорский.
После массированного обстрела Россией Украины утром 26 августа Польша заявила о нарушении ее воздушного пространства "воздушным объектом", который предположительно был беспилотником-камикадзе.
Согласно опросу, большинство респондентов считает, что Польша должна сбивать объекты, которые пролетают над ее территорией во время нападения России на Украину, даже если нет уверенности, что это за объекты. Ответ "да" в вышеупомянутом опросе выбрали 58,5%. Противоположного мнения придерживаются 22,1% респондентов, а 19,4% людей выбрали ответ "не имею определенного мнения".
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