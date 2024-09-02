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Россия впервые атаковала Харьков ракетой-бомбой Гром-Е1

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Россия впервые атаковала Харьков ракетой-бомбой Гром-Е1

t.me/prokuratura_kharkiv

Новина українською

Россия впервые применила по Харькову гибрид ракеты и управляемой авиационной бомбы "Гром-Е1". Об этом сообщил харьковский городской голова Игорь Терехов в своем телеграм-канале.

По его словам, это произошло во время вечерней атаки по городу 31 августа 2024 года.

1 сентября Харьковская областная прокуратура сообщила, что 31 августа около 22:45 ВС РФ нанесли ракетный удар по Харькову. После изучения обломков, изъятых на месте происшествия, стражи порядка установили, что удар по городу был нанесен ракетой "Гром-Е1" из населенного пункта Березово Белгородской области. Вражеская ракета попала в проезжую часть вблизи многоэтажки в Слободском районе. У 13-летней девочки и двух женщин 24 и 20 лет - острая реакция на стресс. 26-летний мужчина получил ранения. Также были повреждены здания гражданского предприятия и более 25 автомобилей.

Согласно открытым источникам, гибридная ракета "Гром-Е1" создана на базе советской ракеты Х-38. Ее максимальная дальность поражения может составить 120 км.

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Россия Харьков война с россией
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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
02.09.2024 в 14:42
Мразі катсапські, нелюди, які більше всього на світі, люблять вбивати... А ще з залишилося багато цієї мразоти і в країні - палять військові авто, наводять ракети, шкодять на залізниці...Помилка природи - це поява катсапів... Втеча з Київської Русі злочинців, та їх змішування з болотними дикими племенами, а потім добавка в них ординської крові породили нелюдів - катсапів...Ще 100 років тому в Україні видали таку листівку: "м.о.скаль" - це не житель сосії. Це та п.а.д.люка, яка живе в Україні. І цій п.а.д.люці все не подобається: ні їжа, ні мова, ні наші вродливі жінки. Але ж і до сосії ця тварюка їхати не хоче ! Тому кожен українець повинен сказати м.р.азоті: Заткни свою пельку, м.у.рло. П.и.з...дуй на свої рашистські гнилі болота, якщо тобі в Україні щось не подобається.Ти - той в.а.тно-м.о.сковитський у.й.о.пок, який пишається своїм домашнім насиллям у сім'ї та кількістю фінгалів, які поставив малим дітям та жінці.А у власному дворі ти тихіший води та ніжчий трави, бо знаєш, що як спробуєш своє х.а.й.л.о відкрити, то одразу же зубів і позбавишся.Ватне катсапське б.и.д.ло - це найогидніша та найпідліша істота в світі. Хто з катсапів не вірить - подивіться в дзеркало.
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Комментарии 2
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Просто Квашин (Харків)
02.09.2024 в 14:42
Мразі катсапські, нелюди, які більше всього на світі, люблять вбивати... А ще з залишилося багато цієї мразоти і в країні - палять військові авто, наводять ракети, шкодять на залізниці...Помилка природи - це поява катсапів... Втеча з Київської Русі злочинців, та їх змішування з болотними дикими племенами, а потім добавка в них ординської крові породили нелюдів - катсапів...Ще 100 років тому в Україні видали таку листівку: "м.о.скаль" - це не житель сосії. Це та п.а.д.люка, яка живе в Україні. І цій п.а.д.люці все не подобається: ні їжа, ні мова, ні наші вродливі жінки. Але ж і до сосії ця тварюка їхати не хоче ! Тому кожен українець повинен сказати м.р.азоті: Заткни свою пельку, м.у.рло. П.и.з...дуй на свої рашистські гнилі болота, якщо тобі в Україні щось не подобається.Ти - той в.а.тно-м.о.сковитський у.й.о.пок, який пишається своїм домашнім насиллям у сім'ї та кількістю фінгалів, які поставив малим дітям та жінці.А у власному дворі ти тихіший води та ніжчий трави, бо знаєш, що як спробуєш своє х.а.й.л.о відкрити, то одразу же зубів і позбавишся.Ватне катсапське б.и.д.ло - це найогидніша та найпідліша істота в світі. Хто з катсапів не вірить - подивіться в дзеркало.
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4
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Вarcelinius
02.09.2024 в 15:11
Браво!!!
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