Россия впервые атаковала Харьков ракетой-бомбой Гром-Е1

Россия впервые применила по Харькову гибрид ракеты и управляемой авиационной бомбы "Гром-Е1". Об этом сообщил харьковский городской голова Игорь Терехов в своем телеграм-канале.

По его словам, это произошло во время вечерней атаки по городу 31 августа 2024 года.

1 сентября Харьковская областная прокуратура сообщила, что 31 августа около 22:45 ВС РФ нанесли ракетный удар по Харькову. После изучения обломков, изъятых на месте происшествия, стражи порядка установили, что удар по городу был нанесен ракетой "Гром-Е1" из населенного пункта Березово Белгородской области. Вражеская ракета попала в проезжую часть вблизи многоэтажки в Слободском районе. У 13-летней девочки и двух женщин 24 и 20 лет - острая реакция на стресс. 26-летний мужчина получил ранения. Также были повреждены здания гражданского предприятия и более 25 автомобилей.

Согласно открытым источникам, гибридная ракета "Гром-Е1" создана на базе советской ракеты Х-38. Ее максимальная дальность поражения может составить 120 км.