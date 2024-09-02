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Путин: РФ никогда не отказывалась от мирных переговоров, но нужно "разобраться с украинскими бандитами" на Курщине

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Очередное заявление российского диктатора

Путин: РФ никогда не отказывалась от мирных переговоров, но нужно "разобраться с украинскими бандитами" на Курщине

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ якобы никогда не отказывалась от переговоров с Украиной о мире.

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Об этом сообщают росСМИ.

"Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров, но надо разобраться с бандитами, которые проникли на территорию страны", - отметил президент страны-оккупанта.

По словам Путина, РФ "разберется с украинскими бандитами в Курской области", которые "стремились дестабилизировать обстановку в приграничье".

Также диктатор сказал, что власти Украины якобы не заинтересованы в прекращении боевых действий, потому что "не хотят проводить президентские выборы".

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Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
02.09.2024 в 16:42
шановні адміни !!!! зав'язуйте з повагою до бункерного вбивці, педофіла, та військового злочинця ! чомусь ви постійно пишете його смердюче прізвище з великої літери... і це не перший раз...
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Комментарии 1
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Просто Квашин (Харків)
02.09.2024 в 16:42
шановні адміни !!!! зав'язуйте з повагою до бункерного вбивці, педофіла, та військового злочинця ! чомусь ви постійно пишете його смердюче прізвище з великої літери... і це не перший раз...
Ответить
1
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