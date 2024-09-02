Украина вступит в НАТО в границах 1991 года, - вице-премьер Стефанишина
Другой формат не обсуждался
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Украина вступит в НАТО в пределах границ 1991 года, другой формат не обсуждался.
Об этом заявила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью РБК-Украина.
Она прокомментировала вопрос о вступлении в НАТО "частями", то есть территориями, которые контролирует Украина де-факто.
"Я не считаю, что Украина должна предлагать сейчас какие-то решения до того, как союзники не предложили украинское членство в Альянсе", - пояснила она.
Украина будет слышать всех союзников, будет вести переговоры с каждым из 32 государств-членов НАТО, сказала Стефанишина.
"Мы не будем никогда ставить вопрос относительно определенных ограничений или перераспределения в вопросе членства в НАТО. Есть Украина в пределах границ 1991 года, суверенная, независимая страна, которая присоединяется к НАТО", - добавила вице-премьер.
Стефанишина объяснила, что на этапе, когда речь будет о ратификации решения о признании Украины в НАТО, Киев будет общаться со всеми, и этот процесс будет открытый, публичный.
"Но на данном этапе между Украиной и союзниками не создано ни одного формата, где такие дискуссии могут иметь место", - подытожила она.
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