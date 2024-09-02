Украина вступит в НАТО в границах 1991 года, - вице-премьер Стефанишина

Украина вступит в НАТО в пределах границ 1991 года, другой формат не обсуждался.

Об этом заявила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью РБК-Украина.

Она прокомментировала вопрос о вступлении в НАТО "частями", то есть территориями, которые контролирует Украина де-факто.

"Я не считаю, что Украина должна предлагать сейчас какие-то решения до того, как союзники не предложили украинское членство в Альянсе", - пояснила она.

Украина будет слышать всех союзников, будет вести переговоры с каждым из 32 государств-членов НАТО, сказала Стефанишина.

"Мы не будем никогда ставить вопрос относительно определенных ограничений или перераспределения в вопросе членства в НАТО. Есть Украина в пределах границ 1991 года, суверенная, независимая страна, которая присоединяется к НАТО", - добавила вице-премьер.

Стефанишина объяснила, что на этапе, когда речь будет о ратификации решения о признании Украины в НАТО, Киев будет общаться со всеми, и этот процесс будет открытый, публичный.

"Но на данном этапе между Украиной и союзниками не создано ни одного формата, где такие дискуссии могут иметь место", - подытожила она.