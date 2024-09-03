Динамо определилось с домашним стадионом, Попов не поможет сборной. Главные новости за 2 сентября

Главный тренер "Оболони" Валерий Иващенко был уволен по результатам встречи с президентом клуба Александром Слободяном. Временным и. главный тренер "Оболони" назначен его помощник Александр Антоненко, информирует ТаТоТаке.
Матч 5-го тура украинской Премьер-лиги "Кривбасс" - "Шахтер" доиграют в следующем году, сообщает ТаТоТаке. По информации источника, в связи с плотным графиком выступлений донецкого клуба в Лиге чемпионов, а также окнами УЕФА и ФИФА для матчей сборных найти свободную дату для доигрывания осенью практически невозможно. Напомним, что игру прервали на 50-й минуте при счете 1:0 в пользу "горняков".
В составе молодежной сборной Украины U-21 произошли изменения, сообщает пресс-служба УАФ. Защитник киевского "Динамо" Константин Вивчаренко заболел и не поможет "сине-желтым" в сентябрьских матчах. Вместо него в команду вызван представитель львовского "Руха" Ярослав Карабин. К слову, для Карабина это дебютный вызов молодежи.
Полузащитник "Динамо" Валентин Рубчинский не перейдет в "Карпаты", сообщает журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале. По информации источника, президент киевского клуба Игорь Суркис в последний момент наложил вето на переход хавбека в аренду во львовский клуб.