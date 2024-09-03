Динамо определилось с домашним стадионом, Попов не поможет сборной. Главные новости за 2 сентября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 2 сентября

Киевский клуб сообщил, что номинально домашним стадионом на матчах в Лиге Европы будет "Гамбург Арена".

Арена в немецком Гамбурге, открытая в 1998 году и принимавшая финал Лиги Европы-2009/10, а также игры ЧМ-2006 и ЧЕ-2024, на международных матчах способна вместить 51 500 зрителей.

Главный тренер "Оболони" Валерий Иващенко был уволен по результатам встречи с президентом клуба Александром Слободяном. Временным и. главный тренер "Оболони" назначен его помощник Александр Антоненко, информирует ТаТоТаке.

Матч 5-го тура украинской Премьер-лиги "Кривбасс" - "Шахтер" доиграют в следующем году, сообщает ТаТоТаке. По информации источника, в связи с плотным графиком выступлений донецкого клуба в Лиге чемпионов, а также окнами УЕФА и ФИФА для матчей сборных найти свободную дату для доигрывания осенью практически невозможно. Напомним, что игру прервали на 50-й минуте при счете 1:0 в пользу "горняков".

После матча против ЛНЗ главный тренер "Динамо" Александр Шовковский отметил, что участие в игре Дениса Попова и Николая Шапаренко было невозможным из-за проблем со здоровьем.

По информации ТаТоТаке, дискомфорт Шапаренко с икроножной мышцей не помешал его вызову в сборную Украины. Что касается Попова, то он остался лечиться в Киеве – защитника беспокоит спина.

В составе молодежной сборной Украины U-21 произошли изменения, сообщает пресс-служба УАФ. Защитник киевского "Динамо" Константин Вивчаренко заболел и не поможет "сине-желтым" в сентябрьских матчах. Вместо него в команду вызван представитель львовского "Руха" Ярослав Карабин. К слову, для Карабина это дебютный вызов молодежи.

Полузащитник "Динамо" Валентин Рубчинский не перейдет в "Карпаты", сообщает журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале. По информации источника, президент киевского клуба Игорь Суркис в последний момент наложил вето на переход хавбека в аренду во львовский клуб.