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Турция подала заявку на вступление в БРИКС, - Bloomberg

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Турция подала заявку на вступление в БРИКС, - Bloomberg

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Турция намерена присоединиться к группе стран БРИКС. Заявка на вступление уже подана.

Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на источники.

"Турция официально попросила присоединиться к БРИКС - группе развивающихся стран, поскольку она стремится укрепить свое глобальное влияние и наладить новые связи за пределами традиционных западных союзников", - говорится в материале.

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Отмечается, что новый дипломатический толчок Турции отражает ее "стремление развивать связи со всеми сторонами в многополярном мире, одновременно выполняя свои обязательства как ключевого члена Организации Североатлантического договора".

"Турция, расположенная между Европой и Азией, подала заявку на присоединение к БРИКС несколько месяцев назад из-за разочарования в связи с отсутствием прогресса в ее многолетней попытке присоединиться к Европейскому Союзу. Заявка также является частично результатом разногласий с другими членами НАТО после того, как Турция поддерживала тесные связи с Россией после ее вторжения в Украину в 2022 году", - пишет Bloomberg.

МИД Турции и администрация Эрдогана отказались от комментариев.

Ранее сообщалось, что Азербайджан официально подал заявку на вступление в блок стран БРИКС.

БРИКС - организация, которая была создана в 2006 году четырьмя крупнейшими по площади и населению странами: Бразилией, РФ, Индией, Китаем.

Блок называется в соответствии с английскими инициалами стран-основателей - Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики (ЮАР). Кроме упомянутых стран, в блок входят Египет, Иран, Эфиопия и Объединенные Арабские Эмираты.

Отметим, Турция с 2005 года является кандидатом на членство в ЕС.

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