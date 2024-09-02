Турция подала заявку на вступление в БРИКС, - Bloomberg
Официальные лица Турции пока не комментируют эту информацию
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Турция намерена присоединиться к группе стран БРИКС. Заявка на вступление уже подана.
Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на источники.
"Турция официально попросила присоединиться к БРИКС - группе развивающихся стран, поскольку она стремится укрепить свое глобальное влияние и наладить новые связи за пределами традиционных западных союзников", - говорится в материале.
Отмечается, что новый дипломатический толчок Турции отражает ее "стремление развивать связи со всеми сторонами в многополярном мире, одновременно выполняя свои обязательства как ключевого члена Организации Североатлантического договора".
"Турция, расположенная между Европой и Азией, подала заявку на присоединение к БРИКС несколько месяцев назад из-за разочарования в связи с отсутствием прогресса в ее многолетней попытке присоединиться к Европейскому Союзу. Заявка также является частично результатом разногласий с другими членами НАТО после того, как Турция поддерживала тесные связи с Россией после ее вторжения в Украину в 2022 году", - пишет Bloomberg.
МИД Турции и администрация Эрдогана отказались от комментариев.
Ранее сообщалось, что Азербайджан официально подал заявку на вступление в блок стран БРИКС.
БРИКС - организация, которая была создана в 2006 году четырьмя крупнейшими по площади и населению странами: Бразилией, РФ, Индией, Китаем.
Блок называется в соответствии с английскими инициалами стран-основателей - Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики (ЮАР). Кроме упомянутых стран, в блок входят Египет, Иран, Эфиопия и Объединенные Арабские Эмираты.
Отметим, Турция с 2005 года является кандидатом на членство в ЕС.
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