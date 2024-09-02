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Путин прибыл с визитом в Монголию, которая обязана его арестовать

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Монголия признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордер на арест Путина

Путин прибыл с визитом в Монголию, которая обязана его арестовать

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В понедельник, 2 сентября, диктатор РФ Владимир Путин прибыл в Монголию с официальным визитом.

Об этом сообщают российские пропагандистские агентства.

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В Улан-Батор руководитель России прибыл по приглашению президента страны Ухнагийна Хурелсуха.

Отмечается, что стороны проведут переговоры в узком и расширенном составах.

Как известно, Монголия признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордер на арест Путина. Ранее в Международном уголовном суде отметили, что Монголия является страной, которая ратифицировала Римский статут. Согласно ему, она обязана арестовать диктатора РФ Путина по ордеру, который выдал суд в Гааге.

Арестовать российского диктатора Монголию призвало и Министерство иностранных дел Украины. В ведомстве напомнили, что Путин является военным преступником.

В свою очередь агентство Bloomberg писало, что российского диктатора Владимира Путина заверили перед запланированным визитом в Монголию, что он не будет арестован за военные преступления по ордеру Международного уголовного суда. Это будет его первый визит в страну, которая ратифицировала Римский статут.

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