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Футболист Динамо попал в рейтинг лучших защитников, не играющих в топ-5 евролигах

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Анализ делала футбольная обсерватория CIES

Футболист Динамо попал в рейтинг лучших защитников, не играющих в топ-5 евролигах

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Тарас Михавко оказался среди ведущих защитников, выступающих не в главных чемпионатах Европы. Представитель киевлян занял в списке десятое место.

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В топ-3 рейтинга оказались Давид Ганцко ("Фейеноорд"), Райан Фламинго (ПСВ) и Лиам Скейлз ("Селтик"). Интересно, что украинец в этом рейтинге самый молодой, а возраст семи футболистов 26+.

Михавко – воспитанник "Львова". К "Динамо" присоединился в июле прошлого года и выступал за U-19. В текущем сезоне провел за первую команду столичного гранда 7 матчей во всех соревнованиях (1 ассист). Контракт с вице-чемпионом рассчитан до 28 февраля 2028 года.

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Динамо (Киев) Тарас Михавко
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Источник:
CIES Football Obs
Опубликовал: Александр Симченко
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