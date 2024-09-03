Футболист Динамо попал в рейтинг лучших защитников, не играющих в топ-5 евролигах

Тарас Михавко оказался среди ведущих защитников, выступающих не в главных чемпионатах Европы. Представитель киевлян занял в списке десятое место.

В топ-3 рейтинга оказались Давид Ганцко ("Фейеноорд"), Райан Фламинго (ПСВ) и Лиам Скейлз ("Селтик"). Интересно, что украинец в этом рейтинге самый молодой, а возраст семи футболистов 26+.

Михавко – воспитанник "Львова". К "Динамо" присоединился в июле прошлого года и выступал за U-19. В текущем сезоне провел за первую команду столичного гранда 7 матчей во всех соревнованиях (1 ассист). Контракт с вице-чемпионом рассчитан до 28 февраля 2028 года.