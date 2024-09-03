Футболист Динамо попал в рейтинг лучших защитников, не играющих в топ-5 евролигах
Анализ делала футбольная обсерватория CIES
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Тарас Михавко оказался среди ведущих защитников, выступающих не в главных чемпионатах Европы. Представитель киевлян занял в списке десятое место.
В топ-3 рейтинга оказались Давид Ганцко ("Фейеноорд"), Райан Фламинго (ПСВ) и Лиам Скейлз ("Селтик"). Интересно, что украинец в этом рейтинге самый молодой, а возраст семи футболистов 26+.
Михавко – воспитанник "Львова". К "Динамо" присоединился в июле прошлого года и выступал за U-19. В текущем сезоне провел за первую команду столичного гранда 7 матчей во всех соревнованиях (1 ассист). Контракт с вице-чемпионом рассчитан до 28 февраля 2028 года.
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