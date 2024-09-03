Армия РФ потеряла 1360 военных, 10 танков и 35 бронемашин за сутки - Генштаб
Близко к 620 тысячам
Zelenskiy Official
За минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 1360 оккупантов и кучу единиц техники.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 03.09.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 618 960 (+1360) человек,
- танков - 8611 (+10) ед,
- боевых бронированных машин - 16821 (+35) ед,
- артиллерийских систем - 17664 (+18) ед,
- РСЗО - 1177 (+0) ед,
- средства ПВО - 940 (+0) ед,
- самолетов - 368 (+0) ед,
- вертолетов - 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 14573 (+36),
- крылатые ракеты - 2578 (+21),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 23972 (+47) ед,
- специальная техника - 3002 (+9)
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