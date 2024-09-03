Силы ПВО сбили 27 вражеских шахедов

В ночь на 3 сентября 2024 года враг нанес удар тремя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из Крыма, управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из Курской обл. и 35-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" (районы пусков - Курская обл., мыс Чауда - Крым).

Об этом сообщают Воздушные Силы Украины в Telegram.

К отражению воздушного нападения противника привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбито 27 шахедов, шесть - локально потеряны, информация о разрушениях или пострадавших не поступала. Еще два вражеских беспилотника полетели в направлении Белгородской обл. и оккупированной Донеччины.

Противовоздушная оборона работала в Киевской, Одесской, Харьковской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях.