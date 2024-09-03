  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Силы ПВО сбили 27 вражеских шахедов
В тренде

Силы ПВО сбили 27 вражеских шахедов

Общие новости

Остальные - локально утеряны

Силы ПВО сбили 27 вражеских шахедов

A. Gusev's Photo, Pacific Press

Новина українською

В ночь на 3 сентября 2024 года враг нанес удар тремя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из Крыма, управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из Курской обл. и 35-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" (районы пусков - Курская обл., мыс Чауда - Крым).

Об этом сообщают Воздушные Силы Украины в Telegram.

К отражению воздушного нападения противника привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбито 27 шахедов, шесть - локально потеряны, информация о разрушениях или пострадавших не поступала. Еще два вражеских беспилотника полетели в направлении Белгородской обл. и оккупированной Донеччины.

Противовоздушная оборона работала в Киевской, Одесской, Харьковской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях.

По теме
yellow-arrow
Армия РФ потеряла 1360 военных, 10 танков и 35 бронемашин за сутки - Генштаб
yellow-arrow
Динамо определилось с домашним стадионом, Попов не поможет сборной. Главные новости за 2 сентября
yellow-arrow
Футболист Динамо попал в рейтинг лучших защитников, не играющих в топ-5 евролигах
Shahed-136 ПВО война с россией БПЛА
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости