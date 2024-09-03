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Сенат Румынии одобрил передачу Украине системы Patriot

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Сенат Румынии одобрил передачу Украине системы Patriot

Getty Images / Global Images Ukraine

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Верхняя палата румынского парламента, Сенат, в понедельник, 2 сентября, одобрила правительственный законопроект о передаче Украине зенитно-ракетного комплекса Patriot. Об этом сообщает Digi24.

За вышеупомянутый правительственный законопроект проголосовал 101 румынский сенатор, 13 выступили против, еще два - воздержались.

Председатель комитета по вопросам обороны Сената Румынии Николета Паулюк выразила надежду, что до конца этой недели законопроект также пройдет нижнюю палату - Палату депутатов, за которой последнее слово в принятии законопроектов.

Она также отметила, что передача Украине Patriot «"не означает, что Румыния останется без защиты". Ведь у Бухареста есть еще семь таких комплексов, два из которых уже эксплуатируются, еще два - взяли на вооружение и еще три - вскоре прибудут.

Напомним, что накануне правительство Румынии одобрило законопроект, позволяющий передать Украине систему ПВО Patriot. Теперь его поддержал Сенат.

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Источник:
Digi24
Опубликовал: Александр Бураков
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