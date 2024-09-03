Сенат Румынии одобрил передачу Украине системы Patriot
Как голосовали?
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Верхняя палата румынского парламента, Сенат, в понедельник, 2 сентября, одобрила правительственный законопроект о передаче Украине зенитно-ракетного комплекса Patriot. Об этом сообщает Digi24.
За вышеупомянутый правительственный законопроект проголосовал 101 румынский сенатор, 13 выступили против, еще два - воздержались.
Председатель комитета по вопросам обороны Сената Румынии Николета Паулюк выразила надежду, что до конца этой недели законопроект также пройдет нижнюю палату - Палату депутатов, за которой последнее слово в принятии законопроектов.
Она также отметила, что передача Украине Patriot «"не означает, что Румыния останется без защиты". Ведь у Бухареста есть еще семь таких комплексов, два из которых уже эксплуатируются, еще два - взяли на вооружение и еще три - вскоре прибудут.
Напомним, что накануне правительство Румынии одобрило законопроект, позволяющий передать Украине систему ПВО Patriot. Теперь его поддержал Сенат.
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