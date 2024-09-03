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Бывший нардеп готовил убийство Дмитрия Гордона - СБУ

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Бывший нардеп готовил убийство Дмитрия Гордона - СБУ

СБУ

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Правоохранители задержали в Киеве бывшего народного депутата от запрещенной Партии регионов и еще трех человек, подозреваемых в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Спецслужба установила деятельность четырех вражеских агентов: экс-нардеп-куратор, исполнитель диверсий, поставщик взрывных устройств и агент, которая занималась внешним наблюдением.

Для срыва логистики Сил обороны агенты планировали серию подрывов на путях Укрзализныци. В частности, российская спецслужба поставила им задачу: взорвать одну из путей в Киевской области. ВСУ используют ее для переправки техники и личного состава во фронтовые регионы.

Во время многоэтапной спецоперации сотрудники Службы безопасности задержали всех четырех агентов, включая экс-нардепа.

Среди тех, на кого российские спецслужбы готовили заказное убийство был украинский журналист Дмитрий Гордон.

Во время обысков у задержанных обнаружены и изъяты средства связи и электронные устройства с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу рф.

Сейчас все четверо задержанных находятся под стражей. В зависимости от совершенных преступлений им сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ст. 111 (государственная измена);
  • ст. 113 (диверсия);
  • ст. 258 (террористический акт).
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Источник:
СБУ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
03.09.2024 в 14:06
расстрелять предатилей
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Комментарии 3
alex.belogubko (одесса)
03.09.2024 в 14:06
расстрелять предатилей
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0
1
Zapp Brannigan (Київ)
03.09.2024 в 14:02
Поворознюка перевіряли? Вони ж з Гордоном постійно срач розводять...
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avatar
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
03.09.2024 в 13:55
Дімона-пірамідку чуть не вбили !? Це бу ла б велика втрата для всього хаббадного люду . Оснанній в інфопросторі хто не поділив погляди з лисим , то це наш відомий зелений кабан з кропивниччини . А тут прям - "ватетапаварот" ! "Пірамідку" - під щось піарять ? Підкиньте мислю .
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