Бывший нардеп готовил убийство Дмитрия Гордона - СБУ

Правоохранители задержали в Киеве бывшего народного депутата от запрещенной Партии регионов и еще трех человек, подозреваемых в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Спецслужба установила деятельность четырех вражеских агентов: экс-нардеп-куратор, исполнитель диверсий, поставщик взрывных устройств и агент, которая занималась внешним наблюдением.

Для срыва логистики Сил обороны агенты планировали серию подрывов на путях Укрзализныци. В частности, российская спецслужба поставила им задачу: взорвать одну из путей в Киевской области. ВСУ используют ее для переправки техники и личного состава во фронтовые регионы.

Во время многоэтапной спецоперации сотрудники Службы безопасности задержали всех четырех агентов, включая экс-нардепа.

Среди тех, на кого российские спецслужбы готовили заказное убийство был украинский журналист Дмитрий Гордон.

Во время обысков у задержанных обнаружены и изъяты средства связи и электронные устройства с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу рф.

Сейчас все четверо задержанных находятся под стражей. В зависимости от совершенных преступлений им сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: