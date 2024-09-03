В результате ракетного удара в Полтаве погиб 41 человек и более 180 ранены - Зеленский

В Полтаве в результате удара россиян двумя баллистическими ракетами 41 человек погиб и более 180 раненых.

Об этом в Telegram сообщил президент Владимир Зеленский.

"Получил предварительные доклады по российскому удару по Полтаве. По имеющейся сейчас информации, две баллистические ракеты. Попадание по территории учебного заведения и соседней больницы. Было частично разрушено одно из зданий Института связи. Люди оказались под завалами. Многих удалось спасти. Более 180 человек ранены. К сожалению, много погибших. По состоянию на данный момент известно о 41 погибшем. Мои соболезнования всем родным и близким.

Привлечены все необходимые службы к спасательной операции. Я благодарен каждому и каждой, кто с первых минут после попадания помогает людям, спасает жизни. Обязательно российская сволочь ответит за этот удар. И мы снова и снова говорим всем в мире, кто имеет силу, чтобы остановить этот террор: системы ПВО и ракеты к ним нужны в Украине, а не где-то на складе", - акцентировал президент.

Зеленский в очередной раз напомнил партнерам, что Украине нужно разрешение от партнеров на нанесение дальнобойных ударов западным оружием по РФ, что сможет защитить от российского террора. Он подчеркнул, это надо "сейчас, а не когда-то потом".